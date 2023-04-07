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أيمن قمر لـ أنا والقناع: شاهدت مسرحيات ومصيت قصب يوم وفاة والدي

كتب:

محمد عزالدين
09:17 م | الجمعة 07 أبريل 2023
أيمن بهجت قمر

أيمن بهجت قمر

كشف السيناريست أيمن بهجت قمر عما حدث له بعد وفاة والده، قائلا: «يوم ما والدي توفي، ذهبت للسبكي فيديو فيلم، شاهدت مسرحيات ومصيت قصب للهروب من الموقف».

شاهدت مسرحيات في يوم وفاة والدي

وأضاف «قمر»، خلال استضافته ببرنامج «أنا والقناع»، المذاع على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، أنه شاهد في يوم وفاة والده مسرحيات من ضمنها مسرحية «ع الرصيف»، متابعا: «اتفرجت على حاجات كتيرة، وأنا بمص قصب، شعور غريب جدا، لأنها كانت صدمة».

وتابع: «أمي كانت مأجرة شقة والدي، فقولت للمستأجرين معنديش مكان أنام فيه، وكانت الشقة تحولت لمكتب للاستيراد والتصدير، فوافق مستأجري الشقة بالإقامة بالشقة معهم».

وواصل: «عندما ذهب مستأجري الشقة للإجازة في المنصورة بدلت كالون الشقة، وقولت لهم يتفاهموا مع والدتي، وأصبحت شقتي من وقتها».

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