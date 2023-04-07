مصر تطرح أغنى 5 مناطق بالذهب في مزايدة عالمية.. اعرف الخطوات والشروط

قامت شركة شلاتين للثروة المعدنية بإعلان عن المزايدة العالمية رقم 1 لسنة 2023، التي تتضمن الكشف عن خام الذهب والمعادن الخاصة به واستغلالها، وذلك في العديد من مناجم الذهب التي مر عليها وقت طويل، وتقع بالصحراء الشرقية.

الخطوات التي اتخذتها الشركة

واتخذت الشركة خطوات وقامت بدعوة العديد من الشركات الخاصة بالتعدين لكي يشاركوا في المزايدة العالمية؛ للكشف عن خام الذهب والمعادن الخاص به، وذلك الاستكشاف سيتم من خلال تقاسم الإنتاج في المناطق التالية: فاطيري والبرامية وعقود وأم عود وحماطة بالصحراء الشرقية المصرية.

كيفية الحصول على كراسة الشروط والمواصفات

وأوضحت شركة شلاتين للثروة المعدنية أنه ابتداء من 10 أبريل الجاري سيتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات، وذلك عن طريق:

1- مقر الشركة الواقع في 3 شارع صلاح سالم

2 - الموقع الإلكتروني للشركة www.smrc.com.eg.

وأشارت إلى أن آخر موعد لانتهاء المزايدة أغسطس المقبل، وذلك سيوافق الخميس 10/8/2023.

يذكر أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أعلن بدء تجارب تشغيل الإنتاج التجاري للذهب من موقع إيقات بجنوب مصر والذي يأتي تتويجا للخطة الطموح التي تم وضعها لبدء الإنتاج مبكراً منه في ظل ما يتميز به الموقع، الذي تقدر احتياطياته بنحو 1.2 مليون أوقية من الذهب، وتبلغ نسبة الاستخلاص فيه 95% وتعتبر من أعلى نسب الاستخلاص.

وأوضح الملا خلال تفقد مراحل العمل والإنتاج بموقع إيقات، أن الموقع يتميز بأنه استثمار مصري خالص بمجال التنقيب عن الذهب واستغلاله من خلال شركة شلاتين المصرية، التي تشهد شراكة ناجحة وتعاونا مثمرا مع القطاع الخاص المصري، لافتا إلى أنه تم تكوين شركة إيقات لمناجم الذهب بين كل من شلاتين وهيئة الثروة المعدنية وشركة الثروات والموارد للتعدين القائم بالأعمال في منطقة الكشف، ومن ثم تم البدء في العمل على إقامة تسهيلات وبنية تحتية ذات كفاءة عالية والتشغيل من خلال مجموعة من الشباب المصري أصحاب المهارات والخبرات ضمن منظومة تضم معهم بعض الخبراء العالميين المتخصصين، وأن موقع أصبح ثالث موقع في مصر يستخرج الذهب والمعادن المصاحبة.

وأضاف أن ما تحقق يضاف إلى الخطوات المهمة التي يحققها ملف التعدين، كما يعد أحد ثمار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير وتحديث قطاع التعدين الواعد لزيادة مساهمته في الناتج القومي وتنمية المجتمعات التي يتواجد بها، التي بدأت بتعديل قانون التعدين ولائحته التنفيذية مروراً بتطوير النظام المالي ونظام التراخيص، مشيرا إلى أنه من المتوقع مع ما تحقق من إصلاحات في قطاع التعدين جذب مزيد من الاستثمار بهذا القطاع الحيوي، لا سيما بعد بدء الإنتاج هنا، والإعلان عن نتائج مزايدة الذهب العالمية مؤخرا، التي أسفرت عن فوز 11 شركة عالمية ومحلية بمناطق امتياز للبحث والتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة واستغلالها.