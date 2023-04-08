مسلسل جميلة الحلقة 16.. بلطجي يعتدي على شريف بالضرب في منزله

شهد مسلسل جميلة الحلقة 16 بطولة ريهام حجاج، تعرض شريف المحامي زوج شقيقة جميلة، ويقوم بدوره هشام إسماعيل، للاعتداء بالضرب داخل منزله من قبل أحد البلطجية، وحسب اعتراف هشام ويقوم بدوره أحمد وفيق، فهو من استعان بالبلطجي، بهدف نسب الأمر إلى صديقه زياد زوج جميلة ويقوم بدوره هاني عادل.

مسلسل جميلة الحلقة 16

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 16 بطولة ريهام حجاج، يسأل شريف زوجته آية شقيقة جميلة وتقوم بدورها سامية عاطف، عن الرجل الغريب الذي جاء إلى المدرسة التي تمتلكها والدتها شهيرة وتقوم بدورها سوسن بدر، وارتبكت عندما رأته في كاميرا المراقبة ورفضت مقابلته، مؤكدًا أن هذا الأمر يحمل سرًا كبيرًا وعليه أن يعرفه.

أحداث مسلسل جميلة

وخلال حديثهما يطلب شريف من زوجته، عدم حضور فرح شقيقها أكرم ويقوم بدوره نبيل عيسى، وعليها إرضاء شقيقتها جميلة، الأمر الذي يثير دهشة زوجته بسبب هذا التغير المفاجئ.

الاعتداء على زوج شقيقة جميلة

وخلال أحداث مسلسل جميلة، يرن جرس الباب ويذهب شريف لفتح الباب، وفاجأه بلطجي بضربه في وجهه، مؤكدًا له أن ذلك نتيجة حرق سيارة زياد، وتلوم جميلة زوجها زياد بسبب فعلته، ويقسم لها أنه لم يعتد على شريف، وأن الأخير يزعم ذلك للتشويش على حرق سيارة زياد.