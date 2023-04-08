مسلسل جميلة الحلقة 16.. عبير صبري تقود حملة تحريض ضد عائلة ريهام حجاج

شهد مسلسل جميلة الحلقة 16 بطولة ريهام حجاج، تحريض نيرمين طليقة زياد وتقوم بدورها عبير صبري، لداليا زوجة طارق نصار وتقوم بدورها عبير منير، ضد شهيرة والدة جميلة وتقوم بدورها سوسن بدر، بأنها ما زالت على علاقة بزوجها طارق، الذي يقوم بدوره سامح الصريطي، وأنهما سيتزوجان ويتسببان في خراب بيتها.

مسلسل جميلة الحلقة 16

خلال أحداث مسلسل جميلة الحلقة 16 بطولة ريهام حجاج، أكدت نيرمين، أمام داليا زوجة طارق نصار، أن شهيرة والدة جميلة امرأة سيئة السمعة، ومتعددة الأزمات والمشكلات، وأنها ستتزوج طارق نصار، وهناك جروبات للسيدات على مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدثن عن علاقة شهيرة المتعددة مع الرجال.

أحداث مسلسل جميلة

وقالت نيرمين، إن شهيرة ستتزوج طارق نصار قريبًا، وأن هذه العائلة لا تعرف الأصول على الإطلاق، وحتى تؤكد صحة كلامها، أكدت لداليا، أن ابن شهيرة ويقوم بدوره نبيل عيسى، سيتزوج مساء اليوم، رغم وفاة والده منذ أيام قليلة.

أزمات جميلة

زعمت نيرمين، أمام داليا أن جميلة هى من تسببت في طلاقها من زياد، ويقوم بدوره هاني عادل لتتزوجه، وأنها حاولت تحذيره كثيرًا من هذه العائلة التي لا يأتي الخير من وراءها.