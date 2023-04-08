أسماء الفائزين بالمسابقة الثقافية الرمضانية بشركة المياه لليوم الـ16

أعلنت شركة مياه الإسكندرية، عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أسماء الـ 3 فائزين في اليوم السادس عشر من رمضان 1444هجرى -2023 ميلادى من إجمالي 720 مرشحا بالمسابقة الرمضانية الثقافية الرابعة تحت رعاية المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

تسليم الجوائز للفائزين أسبوعيا خلال شهر رمضان بالمسابقة الثقافية 2023

وكشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية أسماء الفائزين فى اليوم السادس عشر من المسابقة والذين تم اختيارهم من خلال الموقع الإليكتروني على أن يتم تسليم الجوائز أسبوعيا خلال شهر رمضان وجاءت اسماء الفائزين كالتالي.

- الفائز الأول: رابحة محمد محمد

- الفائز الثاني: ياسر محمد محمد علي

- الفائز الثالث: أحمد محمد قدري علي

تفاصيل المسابقة الثقافية الرمضانية 2023

وأشارت شركة مياه الشرب بالإسكندرية تفاصيل المسابقة الثقافية الرمضانية كالتالي:

- المسابقة متاحة للجميع.

- للدخول إلى المسابقة يجب على المتسابقين تسجيل بياناتهم وعمل ملف شخصي.

- رقم الدخول هو أي رقم يختاره المتسابق ويحتفظ به للدخول بالإضافة إلى كلمة السر.

- المسابقة عبارة عن 3 أسئلة يوميا «اختيار من متعدد».

- يمكن للمتسابقين متابعة درجات إجاباتهم السابقة وجميع مشاركاتهم خلال الشهر الكريم.

- حتى تكون مرشحًا للفوز يوميًا يجب حل 3 أسئلة بشكل صحيح.

- مراعاة تدوين رقم التليفون بشكل سليم حتى يمكن التواصل مع الفائزين.

- اختيار 3 فائزين يوميا بطريقة عشوائية آلية.

- الإعلان عن الفائزين يوميا من خلال صفحة الشركة الرسمية على «فيسبوك».

- تبدأ المسابقة مع أول أيام الشهر الفضيل.

- تسليم الجوائز أسبوعيا خلال شهر رمضان.

قيمة جوائز المسابقة الثقافية الرمضانية بشركة المياه 2023

وكشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن قيمة جوائز المسابقة الثقافية الرمضانية «الجوائز يوميا»، كالتالي:

- الجائزة الأولى 250 جنيهًا.

- الجائزة الثانية 150 جنيهًا.

- الجائزة الثالثة 100 جنيه.

وسيتمّ تكريم أفضل 10 مشاركين يحققون أعلى درجات خلال الشهر بمنح 500 جنيه لكل متسابق منهم.