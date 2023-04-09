«اقتصادية قناة السويس» تعلن بدء تأسيس مصنع هندي لإنتاج البولي إيثلين

شهد السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، إزاحة الستار لوضع حجر الأساس لمشروع مصنع فليكس مصر الهندي، والمتخصص في إنتاج البولي إيثيلين (PET)، في المنطقة الصناعية بالسخنة ضمن نطاق المطور الصناعي أوراسكوم للمناطق الصناعية باستثمارات تبلغ 110 مليونات دولار أمريكي، حيث يقع المشروع على مساحة 250 ألف متر مربع بقدرة إنتاجية تصل إلى 30 ألف طن شهرياً.

وينفذ المشروع على مرحلتين على مدار العامين المقبلين وستبدأ المرحلة الأولى في منتصف 2024، وتوفير فرص عمل تتجاوز 700 فرصة مباشرة وغير مباشرة، وتنفذ المرحلة الثانية في منتصف 2025.

ودشّنت الهيئة بحضور اللواء وليد يوسف نائب، رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، ودكتور إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس الهيئة للاستثمار، والربان محمد إبراهيم مساعد رئيس الهيئة، والمهندس عمرو البطريق الرئيس التنفيذي لأوراسكوم للمناطق الصناعية ومسؤولي الشركة الهندية، وممثلي السفارة الهندية في مصر.

الآثار الإيجابية للاستثمارات الهندية في مصر

وعقب تدشين المشروع أعرب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن سعادته بوجود استثمارات هندية بالمنطقة الصناعية في السخنة، ووجود مصنع فليكس داخل المطور الصناعي أوراسكوم للمناطق الصناعية، حيث تعد فليكس من كبرى الشركات الهندية العاملة في هذا المجال.

يأتي ذلك ضمن خطة الشركة للتوسع في مصر لخلق مركز استراتيجي لها بالمنطقة لتغطية السوق المحلي المصري والتصدير للشرق الأوسط، حيث تعد المنطقة الاقتصادية هي الوجهة المثلى، التي تمكن المستثمرين من النفاذ للأسواق الخارجية والتوسع داخل السوق المحلية المصرية من خلال حوافز استثمارية تدعم هذا التوجه.

وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية أنّ هناك آفاقًا واعدة للتعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستثمارات الهندية في مجالات متعددة، تحظى باهتمام مشترك من الجانبين، مشيرًا إلى أنّ وفد من الهيئة يستعد لعمل جولة ترويجية بالهند؛ لبحث سبل التعاون المشترك واستقطاب مزيد من الاستثمارات الهندية في مصر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وطالب رئيس الهيئة الجانب الهندي بتسريع وتيرة العمل في الإنشاءات مثلما تم في المفاوضات بين جميع الأطراف في التواجد والاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية، مشيرًا إلى المشاورات التي تمت أواخر العام الماضي، والتي عقدت بين ممثلي الشركة الهندية والمطور الصناعي أوراسكوم والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في سبتمبر الماضي بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تم الاتفاق فيها على بدء الأعمال الإنشائية في النصف الأول من عام 2023 ليدخل المشروع حيز التنفيذ في 2024.

أعمال شركة فليكس مصر

وفي ذات السياق فقد رحب السيد سانجاي تيكو المدير التنفيذي لفليكس مصر بتواجد رئيس الهيئة والوفد المرافق لتدشين المشروع بالمنطقة، حيث قدم عرضاً عن أعمال الشركة في مصر والأسواق التي تستهدفها الشركة لتصدير منتجاتها من داخل المنطقة الاقتصادية، فضلاً عن أعمال الشركة داخل بعض الدول الأوروبية وانتشارها بأسواق الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والمكسيك، كما قام بشرح أعمال التوسعات التي تقوم بها الشركة خاصة أن لديها استثمارات بالمنطقة الصناعية في مدينة السادس من أكتوبر وتعمل على توسعات جديدة لها في مصر، مشيرا إلى البدء في المراحل الإنشائية للمشروع خلال الشهور المقبلة لافتتاح المصنع بشكل رسمي.