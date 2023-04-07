«الكهرباء»: إعادة تقييم التعاقدات مع الصيدليات لتوفير الأدوية للعاملين

اتخذت شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، إجراءات عاجلة لتوفير الأدوية الناقصة وحل مشكلة عدم توافرها في بعض الصيدليات بالمحافظات، استجابة لشكاوى العاملين بقطاع الكهرباء من عدم توافر بعض الأدوية مع الشركات المتعاقدة مع الخدمات الطبية.

إعادة تقييم كافة التعاقدات المبرمة

وكشفت شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، برئاسة الدكتور محمد إسماعيل سليم رئيس مجلس إدارة الشركة، أنه يجري حاليًا العمل على إعادة تقييم كافة التعاقدات المبرمة سابقًا في نطاق محافظات الصعيد مع الصيدليات التي يشكو العاملين من عدم صرفها الأدوية بانتظام لعدم توافرها ووجود بدائل لها، لافتا إلى أن هذه أزمة عامة بسبب نقص المواد الخام، مؤكدًا إبرام التعاقد مع تلك الصيدليات في محافظات الصعيد كونها ذات طبيعة خاصة في مقدمتها بعد المسافات، وتوفير الأدوية لكافة المرضى خاصة أصحاب المعاشات.

وقالت شركة الخدمات الطبية في بيان لها، إنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، الإعلان عن إجراءات فاعلة تهدف لتلاشي أي سلبيات أو معوقات موجودة يعاني منها العاملون، علمًا بأن مشكلة نقص الأدوية عامة وليست مقتصرة على الشركات المتعاقد معها إلا أنه سيتم إبرام تعاقدات مع صيدليات جديدة.

من جهته، أكد الدكتور محمد إسماعيل سليم رئيس مجلس إدارة الشركة، أنه أجرى اتصالات على مدار الأيام الماضية مع جميع رؤساء شركات الكهرباء بهدف توفير أماكن لفتح أفرع جديدة للشركة المصرية للأدوية، لسهولة الحصول على العلاج، وكذلك الاتفاق مع مجموعة صيدليات مشهورة في صعيد مصر لبحث كيفية تغطية الاحتياجات من الأدوية اللازمة وخاصة لأصحاب المعاشات.

تذليل العقبات ومواجهة شكاوى العاملين

وأكد أنّ الشركة لا تدخر جهدًا في توفير كافة احتياجات العاملين بشركات القطاع من الأدوية اللازمة، لافتًا إلى وجود مشكلة عامة متمثلة في نقص الأدوية بشكل عام وعدم توافرها.