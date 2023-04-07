«الكهرباء»: تعاقدات جديدة مع سلاسل معروفة لتوفير الأدوية للعاملين

كشفت شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة الدكتورمحمد إسماعيل سليم، أنه لا صحة إطلاقا عما يتردد وما تم تداوله من قبل بعض العاملين يتضمن معلومات غير صحيحة بشأن عدم قيام الشركة بسداد المستحقات لصالح مجموعة صيدليات خاصة مما تسبب في نقص الأدوية وعدم صرفها للعاملين بمختلف المناطق.

تعاقدات المجموعة لا تقتصر على قطاع الكهرباء

وأكدت الشركة في بيان رسمي لها ، أن رئيس مجلس إدارة الخدمات الطبية أجري اتصالات عديدة على مدار الساعات الماضية للوصول إلى حلول جذرية مع المسؤول عن الصيدليات الخاصة والذي أفاد واعترف أن هناك أزمة حقيقية لدي المجموعة في توفير الأدوية لمختلف الجهات المتعاقدة معها وليس شركة الخدمات الطبية بوجه خاص، منوها إلي أن تعاقدات مجموعة كير لا تقتصر فقط على قطاع الكهرباء وإنما هناك تعاقدات أخرى مع جهات ومؤسسات عديدة في الدولة .

تعاقدات جديدة مع صيدليات جديدة لسد الفجوة

وأكد المسؤول عن الصيدليات الخاصة خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية أن السبب وراء نقص الأدوية يرجع إلى إحجام موردي الأدوية لتوريد الأدوية للمجموعة بسبب وجود بعض المشاكل، إلا أن رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية خلال الساعات الماضية يبذل مجهودات مضنية من أجل وجود حلول جذرية وبديلة أبرزها إبرام تعاقدات جديدة مع صيدليات جديدة لسد الفجوة حاليا.

القضاء على نقص الأدوية بشكل عام

ونوه إلى أن رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية سيقوم بزيارة لقطاع أسيوط الطبي الأحد المقبل للوقوف على الإجراءات الجاري اتخاذها وإبرام تعاقدات جديدة مع سلاسل معروفة توفر الأدوية بكل سهولة ويسر لجموع العاملين بمختلف المناطق القضاء على نقص الأدوية بشكل عام.

الحصول على خدمات طبية وعلاجية متميزة

وأكد أن شركة الخدمات الطبية ملتزمة بتوفير كافة الأدوية ومتطلبات العاملين للحصول على خدمات طبية وعلاجية متميزة بالرغم من صعوبة الأوضاع الاقتصادية ووجود نقص كبير في الأدوية بسبب نقص المعروض والمتاح.