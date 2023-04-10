القائمة الكاملة لشهادات الادخار الجديدة في البنوك.. الحد الأدنى يبدأ من 1000 جنيه

طرحت البنوك خلال الأيام الماضية مجموعة من شهادات الادخار الجديدة، وذلك بعد رفع سعر الفائدة من قبل لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي 2%، بالإضافة إلى حصول العملاء على عوائد شهادات الـ18% التى طرحت قبل عام في بنكي الأهلي ومصر.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير القائمة الكاملة لشهادات الادخار الجديدة في البنوك، حيث قامت 5 بنوك بطرح شهادات ادخار جديدة أبرزها بنك الكويت الوطني والبنك الأهلي، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي CIB، وبنك ناصر «حياة كريمة».

شهادة بنك الكويت الوطني 20.25%

تعتبر شهادة ادخار بنك الكويت الوطني هي أحدث شهادة جرى طرحها، إذ جرى إعلانها أمس بعائد 20.25%، وأقر البنك أن يكون الحد الأدنى لربط الشهادة 1000 جنيه بعائد ربع سنوي لمدة 3 سنوات.

شهادة البنك الأهلي الثلاثية الثابتة والمتناقصة

طرح البنك الأهلي المصري شهادة ادخار ثلاثية بفائدة ثابتة 19% لمدة ثلاث سنوات حيث يصرف العائد شهريا، و بفائدة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوي 22%؜ لأول سنة و18%؜ السنة الثانية و16%؜ السنة الثالثة، ويصرف العائد شهريًا.

شهادة بنك مصر الثلاثية الثابتة والمتناقصة

أعلن بنك مصر طرح شهادة ادخار ثلاثية بفائدة ثابتة 19% لمدة ثلاث سنوات حيث يصرف العائد شهريا، والشهادة الثانية جاءت بفائدة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوي 22%؜ لأول سنة و18%؜ السنة الثانية و16%؜ السنة الثالثة، ويصرف العائد شهريًا.

شهادة البنك التجارى الدولى CIB

وأعلن بنك CIB طرح شهادة ادخار ثلاثية لمدة 3 سنوات، بعائد ثابت 22% شهريا تحت مسمى (Wealth)، بحد أدنى لشراء الشهادة 3 ملايين جنيه، ومضاعفات الـ1000 جنيه.

بنك QNB الأهلي

قرر بنك QNB الأهلي، رفع أسعار العائد على شهادات الادخار الثلاثية «أوائل QNB» ذات العائد الثابت ليصل إلى 19% يصرف شهريا، و19.10% يصرف ربع سنويًا، و19.25% يصرف سنويًا، و يكون الحد الأدنى 1000 جنيه ومضاعفاتها بحد أدنى 500 ألف جنيه لأول إصدار للشهادة.

بنك أبوظبي الأول مصر

طرح بنك أبوظبي الأول مصر 3 أنواع من شهادات الادخار الجديدة ذات آجال 3 سنوات بالجنيه للعائد الثابت، بفائدة 17% و17.5% و 18%، حيث اشترط البنك أن تكون شهادة 3 سنوات بسعر فائدة سنوي 17% ذات العائد الشهري بحد أدنى لشرائها عن 10 آلاف جنيه.

كما طرح شهادة 3 سنوات بسعر فائدة سنوي 17% ذات العائد الشهري بشرط لايقل الحد الأدنى لشرائها عن 10 آلاف جنيه، وشهادة ادخار 3 سنوات بسعر فائدة سنوي 17.5% ذات العائد الشهري بشرط لايقل الحد الأدنى لشرائها عن 500 ألف جنيه، وشهادة ادخار آجال 3 سنوات بسعر فائدة سنوي 18% ذات العائد الشهري بشرط لايقل الحد الأدنى لشرائها عن 2.5 مليون جنيه.

شهادة ادخار البنك المصري الخليجي EG Bank

وطرح شهادة ادخار جديدة ذات آجال 3 سنوات بالجنيه بسعر فائدة ثابت في السنة الأولى يصل إلى 20% ومتغير في السنة الثانية والثالثة أي يخضع لسعر الإيداع لدى البنك المركزي، ويصرف العائد شهريا، ويبدأ شراءها من أول ألف جنيه كحد أدنى ومتاحة لكل الأفراد فقط دون الشركات.

شهادة ادخار بنك التنمية الصناعية

قرر بنك التنمية الصناعية رفع الفائدة على شهادة «ادخارك» ليصل إلى 16.5عائد أسبوعي، و17% عائد شهري، و17.25 عائد ربع سنوي، و17.5% و 18% سنويا.