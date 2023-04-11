أماكن استخراج برنت تأميني بالقليوبية 2023 والأوراق المطلوبة.. 13 مكتبا

وفرت الهيئة العام للتأمينات الاجتماعية، عددًا من أماكن استخراج برنت تأميني بالقليوبية 2023 في كافة أرجاء المحافظة، لتقديم خدمة استصدار البرنت الخاص بالتأمينات بعد تقديم الأوراق المطلوبة والمستندات للحصول على الخدمة من المنافذ المخصصة بمكاتب الهيئة المنتشرة في أنحاء المحافظة

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي، أماكن استخراج برنت تأميني بالقليوبية 2023 والأوراق المطلوبة ضمن خدماتها لقرائها على مدار الساعة

أماكن إستخراج برنت تأميني بالقليوبية 2023 والأوراق المطلوبة

وأعلنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر موقعها الرسمي، أنّ أماكن استخراج برنت تأميني بالقليوبية 2023 عددها 13 مكتبًا، بينها مجمع التأمينات في المكتب الرئيسي بجوار سجن بنها بالمنشية، مكتب تأمينات مجمع المصالح بجوار ديوان محافظة القليوبية، الخانكة، شبرا، حي شرق شبرا الخيمة، حي غرب شبرا، القناطر، الخانكة، الخصوص، العبور، قليوب والقناطر الخيرية.

الأوراق المطلوبة في أماكن إستخراج برنت تأميني بالقليوبية

وأوضحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في بيان لها، أنّ الأوراق المطلوبة لاستخراج برنت تأميني بالقليوبية 2023، كالتالي:

- شهادة ميلاد وصورة ضوئية منها.

- بطاقة الرقم القومي.

- التقدم للموظف لبدء التسجيل على قاعدة البيانات في حالة عدم وجود رقم تأميني.

وفي حالة وجود الرقم التأميني، يتم طباعة البرنت التأميني الخاص بالمتقدم مع تحديد الجهة الموجه لها المستخرج ويتم ختمه بختم النسر.

وتوفر الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، خدمة الاستعلام الإلكتروني الخاصة باستخراج برنت تأميني بالقليوبية 2023، عن طريق خدمة الخط الساخن على رقم 16217 أو عبر الموقع الرسمي للهيئة من هنـــــــــــــا.

وإتباع الخطوات التالية: