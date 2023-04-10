مسلسل جميلة الحلقة 19.. هشام ينفذ خطته الشيطانية بشأن حمل ريهام حجاج

شهد مسلسل جميلة الحلقة 19 بطولة ريهام حجاج، كشف دكتور هشام ويقوم بدوره أحمد وفيق، عن تنفيذ خطته التي وضعها مع نيرمين طليقة زياد وتقوم بدورها بشأن إفساد عملية إنجاب جميلة عن طريق الحقن المجهري، وذلك من خلال اتصال هاتفي أجراه مع نيرمين بعد إجراء العملية، ليؤكد لها تنفيذ خطتهما، دون أن يفصح عن كواليس ما فعله داخل غرفة العمليات.

مسلسل جميلة الحلقة 19 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 19 بطولة ريهام حجاج، خرج هشام من غرفة العمليات، ليطمئن صديقه زياد ويقوم بدوره هاني عادل، على صحة زوجته جميلة، ويؤكد له أنها تحتاج إلى الراحة لمدة 15 يوم، وبعدها ستدخل في مرحلة الإنجاب.

أحداث مسلسل جميلة

ومع عودة هشام إلى منزله، سألته زوجته شيري وتقوم بدورها يسرا اللوزي، عن العملية ليؤكد لها أنه لم يخالف ضميره ومن المؤكد ستقوم جميلة بالإنجاب من زياد.

أزمات في حياة جميلة

الأمر الذي استفز شيري، ووصفت هشام بأنه شخص جبان وكان لديه كثير من أساليب الحيل لمنع حملها، وتهكم عليها بقوله أنه سيزيل الرحم ليقضي على حملها تمامًا، دون أن تعرف أنه نفذ خطته التي وضعها مع زوجته الأخرى نيرمين طليقة صديقه زياد بشأن إفساد عملية الحقن المجهري والتي سيتم الكشف عنها خلال الحلقات القادمة.