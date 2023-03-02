أماكن تواجد سيارات المياه المتنقلة لخدمة العملاء بالإسكندرية حتى 10 مارس الجاري

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مواعيد وأماكن تواجد السيارات المتنقلة لخدمة العملاء بالأحياء والقطاعات التابعة لها، بدءا من اليوم وحتى 10 من شهر مارس الجاري، ضمن خطة الشركة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول الى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية لها.

مواعيد وأماكن تواجد السيارات المتنقلة لخدمة العملاء بالقطاعات

وحددت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عبر المنشور، أماكن تواجد السيارات المتنقلة لخدمة العملاء، للتيسير على المواطنين من كبار السن، أو العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء، كالتالي:

- موعد ومكان تمركزالسيارات المتنقلة لخدمة العملاء قطاع «شرق»، أمام رافع محمد نجيب سيدي بشر، من الساعة 9 صباحا حتى 8 مساء.

- موعد ومكان تمركزالسيارات المتنقلة لخدمة العملاء قطاع «وسط»، أمام فندق آمون المنشية، من الساعة 9 صباحا حتى 2 ونصف ظهرا.

- موعد ومكان تمركزالسيارات المتنقلة لخدمة العملاء قطاع «بشاير الخير 3»، أمام مسجد الشهيد إلهامي، من الساعة 3 عصرا حتى 8 مساء.

- موعد ومكان تمركز السيارات المتنقلة لخدمة العملاء قطاع «غرب»، مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان، من الساعة 10 صباحا حتى 3 ونصف عصرا.

- موعد ومكان تمركز السيارات المتنقلة لخدمة العملاء «أمام فرع المياه بالبيطاش»، من الساعة 4 عصرا حتى 9 مساء.

- موعد ومكان تمركز السيارات المتنقلة لخدمة العملاء يوم الجمعة، من 2 ظهرا إلى 8 مساء، بنفس أماكن تمركز السيارات.

أرقام تليفونات للتواصل مع السيارات المتنقلة لخدمة العملاء

وأعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عبر المنشور، عن أرقام تليفونات للتواصل مع السيارات المتنقلة لخدمة العملاء، كالتالي:

- للتواصل سيارة شرق 01275918005

- للتواصل سيارة وسط 01275918001

- للتواصل سيارة غرب 01275918003

الخدمات التي تقدمها الشركه للمواطنين

وقالت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إن السيارات المتنقلة لخدمة العملاء تقدم للمواطنين الخدمات التالية:

* تعاقد على إدخال العدادات

* استقبال شكاوى

* شحن كروت العدادات مسبقة الدفع

*الاستعلام عن الفواتير

* سداد الفواتير

ويتواجد فريق من المعمل المركزي للشركة، لأخذ عينات من العقارات المحيطة، للتأكد من جودة المياه، إضافة إلى فريق من إدارتي التوعية والتسويق لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التي تقدمها الشركة.