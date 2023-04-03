مواعيد تواجد سيارات المياه المتنقلة لخدمة العملاء بالإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، تقديم خدمة العملاء من خلال سيارتها المتنقلة للمواطنين، خلال الفترة من اليوم حتى الاثنين الموافق 10 أبريل الجاري، في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

موعد وأماكن تواجد سيارة خدمة العملاء المتنقلة

حددت الشركة، في منشور على الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موعد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالقطاعات في الأماكن التالية:

- موعد تواجد سيارة خدمة العملاء المتنقلة بقطاع «شرق» أمام رافع محمد نجيب، سيدي بشر، بدء من العاشرة صباحا حتى الخامسة عصرا، ومن ٨ مساء حتى 11 مساء.

- موعد تواجد سيارة خدمة العملاء المتنقلة بقطاع «وسط» المنشية أمام فندق أمون من 10 صباحا حتى 3 عصرا.

- موعد تواجد سيارة خدمة العملاء المتنقلة بقطاع «بشاير الخير 3» القباري أمام مسجد الشهيد إلهامي، من 8 مساء حتى 11 مساء.

- موعد تواجد سيارة خدمة العملاء المتنقلة بقطاع «غرب» مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان من 10 صباحا حتى 5 عصرا.

- موعد تواجد سيارة خدمة العملاء المتنقلة أمام فرع شركة المياه بـ«البيطاش» من 8 مساء حتى 11 مساء.

أرقام تليفونات للتواصل مع سيارات خدمة العملاء

وأعلنت شركة مياه الشرب بالاسكندرية عبر المنشور، أرقام تليفونات للتواصل مع سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالقطاعات في الأماكن التالية:

- للتواصل سيارة شرق 01275918005

- للتواصل سيارة وسط 01275918001

- للتواصل سيارة غرب 01275918003

خدمات تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقلة

وأوضحت الشركة، أنها تقدم جميع خدمات الشركة خلال تواجد سيارت خدمة العملاء، ومنها «التعاقد على العدادات- استقبال شكاوى- دفع فواتير- شحن كروت العدادات مسبقه الدفع- الاستعلام عن الفواتير»، مشيرة إلى تواجد فريق من المعمل المركزي للشركة، لأخذ عينات من العقارات المحيطة، للتأكد من جودة المياه، وفريق من إدارة التوعية والتسويق لتعريف سكان المنطقه بالخدمات التي تقدمها الشركة.