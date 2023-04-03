رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مواعيد تواجد سيارات المياه المتنقلة لخدمة العملاء بالإسكندرية

كتب:

سلامة عامر
07:04 ص | الإثنين 03 أبريل 2023
سيارات خدمة العملاء المتنقلة بشركات المياه

سيارات خدمة العملاء المتنقلة بشركات المياه

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، تقديم خدمة العملاء من خلال سيارتها المتنقلة للمواطنين، خلال الفترة من اليوم حتى الاثنين الموافق 10 أبريل الجاري، في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

موعد وأماكن تواجد سيارة خدمة العملاء المتنقلة

حددت الشركة، في منشور على الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موعد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالقطاعات في الأماكن التالية:

- موعد تواجد سيارة خدمة العملاء المتنقلة بقطاع «شرق» أمام رافع محمد نجيب، سيدي بشر، بدء من العاشرة صباحا حتى الخامسة عصرا، ومن ٨ مساء حتى 11 مساء.

- موعد تواجد سيارة خدمة العملاء المتنقلة بقطاع «وسط» المنشية أمام فندق أمون من 10 صباحا حتى 3 عصرا.

- موعد تواجد سيارة خدمة العملاء المتنقلة بقطاع «بشاير الخير 3» القباري أمام مسجد الشهيد إلهامي، من 8 مساء حتى 11 مساء.

- موعد تواجد سيارة خدمة العملاء المتنقلة بقطاع «غرب» مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان من 10 صباحا حتى 5 عصرا.

- موعد تواجد سيارة خدمة العملاء المتنقلة أمام فرع شركة المياه بـ«البيطاش» من 8 مساء حتى 11 مساء.

أرقام تليفونات للتواصل مع سيارات خدمة العملاء

وأعلنت شركة مياه الشرب بالاسكندرية عبر المنشور، أرقام تليفونات للتواصل مع سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالقطاعات في الأماكن التالية:

- للتواصل سيارة شرق 01275918005

- للتواصل سيارة وسط 01275918001

- للتواصل سيارة غرب 01275918003

خدمات تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقلة

وأوضحت الشركة، أنها تقدم جميع خدمات الشركة خلال تواجد سيارت خدمة العملاء، ومنها «التعاقد على العدادات- استقبال شكاوى- دفع فواتير- شحن كروت العدادات مسبقه الدفع- الاستعلام عن الفواتير»، مشيرة إلى تواجد فريق من المعمل المركزي للشركة، لأخذ عينات من العقارات المحيطة، للتأكد من جودة المياه، وفريق من إدارة التوعية والتسويق لتعريف سكان المنطقه بالخدمات التي تقدمها الشركة.

اقرأ المزيد:

توصيل مياه الشرب لـ40 من الأسر الأولى بالرعاية في الشرقية

سيارات مياه متنقلة لخدمة مواطني الشرقية بالقرى والمراكز .. اعرف المواعيد

سيارات خدمة متنقلة وفرق توعية ضمن حملة ترشيد استهلاك المياه بأسيوط

«القاهرة» تسلم 10 سيارات طعام متنقلة مجهزة لذوي الهمم

«الضرائب» تخصص سيارات متنقلة للتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية

سيارات متنقلة لخدمة عملاء شركات المياه في الدلتا والساحل.. تعاقدات وشكاوى

القوى العاملة: سيارات متنقلة مجهزة لتأهيل شباب القرى لسوق العمل

«تموين الغربية»: سيارات متنقلة لطرح الأرز الممتاز بسعر 12 جنيها للكيلو
سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.