مسلسل جميلة الحلقة 19.. طارق نصار يتهم شهيرة بمحاولة التخلص منه

شهد مسلسل جميلة الحلقة 19 بطولة ريهام حجاج، زيارة شهيرة والدة جميلة، وتجسد دورها سوسن بدر، لحبيبها طارق نصار ويلعب دوره سامح الصريطي، لتجدد عرضها بشأن ضرورة تخلصه من الرجل الغريب الذي ظهر في حياتها وأبنائها، وتتهمه بأنه يسعى لتدمير حياتها، وعلى الرغم من رفض طارق قبل ذلك ارتكاب جريمة قتل لهذا الرجل، إلا أنّ شهيرة عادت لتطلب ذلك مرة أخرى.

مسلسل جميلة الحلقة 19 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 19 بطولة ريهام حجاج، أخبرت شهيرة والدة جميلة، طارق نصار بأن ابنها أكرم ويجسد دوره نبيل عيسى، لم يتزوج من صديقته مي وتؤدي دورها مروة الأزلي، وزعمت أنّ ابنتها جميلة، تنازلت لها عن الممتلكات والميراث بالكامل، ومن ثم أصبحت تملك أموالًا كثيرة.

أحداث مسلسل جميلة

وجددت شهيرة طلبها من طارق بضرورة التخلص من رجب، الرجل الغريب الذي ظهر في حياتهم، إلا أنّ طارق جدد رفضه لارتكاب هذه لجريمة، وتأكيده أنها تريد التخلص منه بالزج به في السجن بعد قتل هذا الرجل.

ويسألها طارق عن سبب رغبتها في التخلص من الرجل الغريب، لتؤكد له شهيرة كذبًا، أنها نصبت عليه وزوجها قبل وفاته، إلا أنّ طارق لم يصدقها، وأكدت له أنها من خلال الأموال التي تملكها تستطيع التخلص منه بنفسها.