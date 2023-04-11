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مسلسل جميلة الحلقة 20.. سوسن بدر تطلق النار على زوجها السابق

كتب:

هبة أمين
07:18 م | الثلاثاء 11 أبريل 2023
سوسن بدر والدة ريهام حجاج في مسلسل جميلة

سوسن بدر والدة ريهام حجاج في مسلسل جميلة

شهد مسلسل جميلة الحلقة 20 بطولة ريهام حجاج، قيام شهيرة والدة جميلة وتقوم بدورها سوسن بدر، بإطلاق الرصاص على رجب الرجل الغريب الذي ظهر في حياتها عقب وفاة زوجها سالم الألفي، ويتضح خلال الأحداث أنه زوجها السابق وابن عمها الذي سافر إلى العراق وتركها حامل في ابنته، دون أن يعرف هل ابنته هي جميلة أم شقيقتها آية.

مسلسل جميلة الحلقة 20 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 20 بطولة ريهام حجاج، منحت شهيرة العاملين في المنزل أجازة لمدة يوم واحد، وطلبت من رجب مقابلتها ويقوم بدوره صبحي خليل، وخلال طريقهما في شوارع مهجورة، سألها عن سبب تغيير اسمها من صباح إلى شهيرة، وكيف تزوجت رجلًا غيره وهو لم يطلقها؟

أحداث مسلسل جميلة 

وأخبرته شهيرة أنّها عانت من الفقر، وقامت برفع قضية طلاق ضده في المحكمة وحصلت عليها بالفعل، ليخبرها أنّه بعد عودته من العراق ظل يبحث عنها لمدة تزيد عن 15 عامًا دون أن يصل إليها.

أزمات في حياة جميلة 

وسألته إذا كان يعرف من هى ابنته جميلة أم آية؟، خصوصًا وأنهما تزوجا وهى كانت معها طفلها أكرم مؤكدًا لها أنه تستر عليها وتزوجها، وفي مكان مهجور طلبت منه مغادرة السيارة وقامت بإطلاق الرصاص عليه من سلاحها الناري، وتركته هاربة دون أن تدري إذا ما كان على قيد الحياة أم لفظ أنفاسه الأخيرة.

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بقلم هبة أمين