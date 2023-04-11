مسلسل جميلة الحلقة 20.. أسرة ريهام حجاج في طريقها للتورط بأزمة جديدة

يعرض مساء اليوم مسلسل جميلة الحلقة 20 بطولة ريهام حجاج، ويشهد أزمة جديدة في انتظار عائلة جميلة، يتورط فيها الجميع، حال تنفيذ شهيرة والدة جميلة، وتقوم بدورها سوسن بدر، خطتها بشأن قتل رجب الرجل الغريب الذي ظهر مؤخرًا واتضح أنه زوجها الثاني وابن عمها، تركها وسافر العراق وهي حامل في فتاة ومعها ابنها أكرم من زوجها الأول.

مسلسل جميلة الحلقة 20 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 20 بطولة ريهام حجاج، تجد والدة جميلة نفسها في مأزق بعد رفض حبيبها طارق نصار ويقوم بدوره سامح الصريطي، طلبها بشأن قتل الرجل الغريب، لتضطر لإخلاء منزلها ومنح كل العاملين به إجازة.

أحداث مسلسل جميلة

وتفكر شهيرة في استدعاء رجب الرجل الغريب، الذي أنكرت معرفتها في السابق به، وتراجعت عن ذلك بعد حضور ابنتها آية وطلبت منه سرعة المغادرة مع نطق اسمه، ووعدت إياه بمقابلته.

ورطة جديدة مع عائلة جميلة

وفي الوقت الذي يتساءل فيه رجب لماذا غيرت شهيرة اسمها بدلًا من صباح، وإذا كان أكرم ابنها من زوجها الأول، وخلال سفره للعراق أرسلت له خطابا أنها أنجبت فتاة واحدة، متسائلًا هل هي آية أم جميلة؟ وإذا كانت واحدة ابنته، فالأخرى تكون ابنة من؟ خصوصًا أنه لم يطلقها.

ومن المتوقع أن تستدعيه شهيرة للمنزل، وذلك بعد اطمئنانها بأن أكرم ابنها ويقوم بدوره نبيل عيسى لن يكون متواجدًا؛ الأمر الذي سيشهد مفاجآت كثيرة خلال هذه الحلقة، في حال قرر أكرم تغيير رأيه والعودة للمنزل.