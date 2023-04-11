مسلسل جميلة الحلقة 19.. اختفاء صديقة أكرم بعد تدخل شيري من أجل المال

شهد مسلسل جميلة الحلقة 19 بطولة ريهام حجاج، تأكيد شيري وتجسد دورها يسرا اللوزي، لجميلة، أنها نفذت اتفاقها معها بشأن إبعاد مي صديقة شقيقها أكرم، ويلعب دوره نبيل عيسى، عن حياته وستختفي للأبد ولن تظهر مجددًا مهما حدث، ومع تشكيك جميلة في كلامها، أكدت شيري أنها تثق في كل كلمة قالتها.

مسلسل جميلة الحلقة 19 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 19 بطولة ريهام حجاج، بمجرد عودة جميلة إلى منزلها ومغادرة المستشفى بعد خضوعها لعملية حقن مجهري، وجدت شيري في انتظارها، لتؤكد لها أن مي صديقة أكرم وتجسد بدورها مي الأزلي أنها ستختفي من حياة أكرم ولن تظهر مرة أخرى.

أحداث مسلسل جميلة

وخلال أحداث مسلسل جميلة، يعلن أكرم عن غضبه الشديد لاختفاء مي، ويخبر صديقه أمير ويقوم بدوره أحمد الشامي، أن جميلة تسببت في أذى لصديقته مي، وأنها قد تكون السبب في إجهاض جنينها، إلا أن أمير دافع عن جميلة، وأكد أن ما يردده مجرد أوهام.

أزمات في حياة جميلة

وتذهب مي للّقاء شيري، وتؤكد لها الأخيرة ضرورة الابتعاد عن أكرم والحصول على المبلغ المالي الذي وعدت به جميلة، وأن يتقاسماه سويًا، خصوصًا وأن جميلة لن تتنازل عن ميراثها ولن يحصل أكرم على أي أموال.