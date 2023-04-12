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مسلسل جميلة الحلقة 20.. سوسن بدر تطلب من الله السماح على جريمتها

كتب:

هبة أمين
12:06 ص | الأربعاء 12 أبريل 2023
سوسن بدر والدة ريهام حجاج في مسلسل جميلة

سوسن بدر والدة ريهام حجاج في مسلسل جميلة

شهد مسلسل جميلة الحلقة 20 بطولة ريهام حجاج، ارتكاب شهيرة والدة جميلة لجريمة قتل زوجها السابق رجب، الرجل الغريب الذي ظهر في حياتها بعد سنوات من الغياب، ولم يعرف أحد بشأنه، وبمجرد ظهوره وسؤاله عن ابنته التي أنجبتها في غيابه وهل إذا ما كانت هى جميلة أم آية؟ وقررت شهيرة التخلص منه حتى لا يقلب حياتها رأسًا على عقب، خصوصًا وأن أبناءها الثلاثة قيدتهم جميعا باسم زوجها رجل الأعمال سالم الألفي.

مسلسل جميلة الحلقة 20 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 20 بطولة ريهام حجاج، استدرجت شهيرة، زوجها السابق رجب ويقوم بدوره صبحي خليل، إلى مكان مقطوع، وقررت إطلاق الرصاص عليه أكثر من مرة، وتركته غارقًا في دمائه، وركبت سيارته، دون أن تدري هل لفظ أنفاسه الأخيرة، أم ما زال على قيد الحياة؟

أحداث مسلسل جميلة 

تعود شهيرة إلى منزلها، وهي خائفة وترتعش من هول جريمتها، وظلت وحيدة في غرفتها تبكي، خصوصًا أنها منحت كل العاملين في المنزل إجازة، حتى تستطيع الدخول والخروج دون أن يلاحظها أحد.

أزمات في حياة جميلة

في الوقت الذي تبكي فيه شهيرة داخل غرفتها وتطلب من الله السماح على ما فعلته بصوت عال، يلاحظها ابنها أكرم ويقوم بدوره نبيل عيسى، والذي كان قد أخبرها أنها سيمكث عند صديقه ولكن تراجع عن رأيه وعاد للمنزل، وفوجئت به والدته أمامها.

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بقلم هبة أمين