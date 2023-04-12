محافظ القليوبية: لا تعطيل للدراسة واستمرار امتحانات الشهر اليوم

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه لا تعطيل للدراسة اليوم الأربعاء، بسبب الأمطار والطقس السيئ الذي شهدته المحافظة ليلة أمس الثلاثاء، التي صاحبها رعد وبرق وثلوج، مشيرا إلى استمرار أداء الطلاب لامتحانات الشهر الجارية بالمدارس والمهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي، وأنه لا تعطيل للدراسة وفق ما أعلنته صفحة محافظة القليوبية الرسمية.

التعامل مع تجمعات مياه الأمطار بالقليوبية

فيما تواصل فرق الطوارئ ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، التعامل مع تجمعات مياه الأمطار بمدن محافظة القليوبية، واستمرار رفع حالة الطوارئ، واستمرار تمركز المعدات وفرق الطوارئ بكل مناطق تجمع مياه الأمطار.

مجهودات عمليات رفع مياه الأمطار بالقليوبية

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية فور هطول الأمطار الغزيرة مساء أمس الثلاثاء بمدينة بنها، وذلك لمتابعة مجهودات عمليات رفع مياه الأمطار وتوزيع وانتشار المعدات، للتعامل السريع مع تداعيات الطقس غير المستقر التي تشهدها المحافظة، ولتسهيل الحركة المرورية بمدينة بنها.

وتفقد المحافظ، عددًا من الشوارع والمناطق بمدينة بنها، من بينها منطقة الفلل، ونفق الإشارة ونفق شعراوي ونفق كلية علوم وميدان محطة القطار وشارع غرب الاستاد وشارع فريد ندا، لمُتابعة قيام الأجهزة المعنية بالتعامل مع رفع مياه الأمطار، نتيجة لعدم استقرار الأحوال الجوية، واطمئن على استمرار تواجد المعدات الخاصة بأعمال رفع تجمعات المياه، خاصة بمنازل ومطالع الكباري والأنفاق والشوارع الرئيسية والفرعية.

وأشار محافظ القليوبية، إلى أن جميع المعدات والأطقم والأجهزة، انتشرت على الفور، وفقا لخطة العمل المُسبقة للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة عن هطول الأمطار، ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين وأنفاق المحافظة، بالتنسيق بين كل فرق العمل بالأجهزة التنفيذية، وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية، حيث يتم رفع التجمعات أولاً بأول، مع انتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين.