ندب المعمل الجنائي لفحص حريق شقة سكنية بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بمركز بنها بندب المعمل الجنائي لفحص حريق شب في شقة بقرية مفر عطا الله، بمركز بنها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وبيان أسباب الحريق وملابساته وسؤال صاحب الشقة.

السيطرة على حريق اندلع في شقة ببنها

كانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية تمكنت من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بقرية كفر عطالله، مركز شرطة بنها، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهلت المعنية التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.

تفاصيل حريق شقة ببنها

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق بشقة سكنية بقرية كفر عطالله دائرة مركز شرطة بنها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين وجود حريق بغرفة داخل شقة مساحتها 90 مترًا بالدور الأرضي، يسكنها «مكاري م ا» 40 سنة، مقيم كفر عطا الله ولا توجد إصابات ولا وفيات.

وكشفت المعاينة عن نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي بغرفة النوم، ما أدى إلى حريق سرير ودولاب داخل الغرفة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.