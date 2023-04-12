القليوبية تعلن استمرار حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ وسقوط الأمطار

شهدت محافظة القليوبية حالة من الطقس غير المستقر على مختلف أنحاء الإقليم، صاحبها سقوط أمطار متوسطة اليوم بجانب وجود رعد وبرق مما تسبب في غرق العديد من الشوارع وتراكم المياه في بعض المناطق والدفع بأجهزة ومعدات المحافظة لمواجهة الأمطار ورفع آثارها من الشوارع.

رفع درجة الطوارئ لمواجهة آثار الأمطار بالقليوبية

وأكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية في بيان، أن المحافظة رفعت درجة الطوارئ لمواجهة ورفع آثار الأمطار الغزيرة التي شهدت المحافظة أمس واليوم وجاري رفع تجمعات المياه في مختلف المناطق منعا لتعطيل حركة المرور.

استمرار حالة الطوارئ خلال الساعات المقبلة

أكد المحافظ استمرار حالة الطوارئ خلال الساعات المقبلة تحسبا لمواصلة تساقط أمطار حيث شهدت المحافظة اليوم سقوط أمطار متوسطة بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها أمس وجاري التعامل معها حيث جرى الدفع بالمعدات في إطار جاهزية المحافظة لمواجهة الطقس السيئ.

وأمر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بالتواجد لجميع العناصر المعنية بغرف العمليات بالمحافظة على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها.

ووجه محافظ القليوبية بتكثيف أعمال رفع المياه ومواصلة العمل على مدار الـ 24 ساعة لحين الانتهاء من رفع المياه من الشوارع بالتنسيق التام بين جميع الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية، علاوة على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع المُدن والقرى لمواجهة أي طارئ وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع المعدات بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق لرفع أي تراكمات لمياه الأمطار حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية.

وشدد «الهجان» على ضرورة مراجعة كافة الاستعدادات والتمركزات للتعامل ومراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وأغطية بالوعات الصرف، وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات مع ضرورة جاهزية فرق التدخل السريع لمواجهة الظروف الطارئة أو انقطاع الكهرباء أو انسداد خطوط الصرف الصحي.

هذا وقد أعلنت محافظة القليوبية في وقتٍ سابق عن أرقام لاستقبال كافة شكاوى المواطنين بهدف التدخل الفوري حفاظاً على سلامة الجميع، من خلال الأرقام 0133212447/ 0133212466 أو عبر رسائل واتس آب على الرقم 01119992624.