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ضبط 2 طن سمنة ودقيق ومحسنات كعك منتهية الصلاحية بطنطا 

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
07:28 م | الأربعاء 12 أبريل 2023
أرشيفية

أرشيفية

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، بشن حملات تفتيشية موسعة لضبط الأسواق والمتلاعبين في الأسعار ومحتكري السلع الغذائية، وتأكد من توافر جميع المستلزمات، تمكنت من ضبط 2 طن سمن ودقيق ومحسنات كعك منتهية الصلاحية داخل محل شهير بطنطا.

تشديد الرقابة على الأسواق 

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، وهيئه الرقابة الإدارية، بتشديد الرقابة على الأسواق العامة وبالتنسيق مع المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين شن حمله اليوم الأربعاء برئاسته، ضمت كلا من ياسر مراد مدير الإدارة، ومحمد الشيخ مدير الرقابة بطنطا.

ضبط 2 طن سمن 

وتمكنت الحملة من ضبط كميات كبيرة منتهية الصلاحية من السمن والدقيق ومحسنات كعك انتهاء 12/3/2023 وانتهاء2/2023 داخل محل شهير بطنطا، وبلغت الكمية المضبوطة نحو 2 طن، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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