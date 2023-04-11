أسعار الدواجن اليوم 11-4-2023 في الأسواق والمحلات.. البيضاء بـ73 جنيها

استقرت أسعار الدواجن اليوم 11-4-2023 في الأسواق والمحلات عند متوسط 71 جنيها لكيلو الفراخ البيضاء في المزرعة، و87 جنيها للكيلو الساسو، في حين جاء سعر الكيلو من الدواجن الأمهات عند 50 جنيها، وذلك لتواصل بذلك أسعار الدواجن استقرارها منذ بداية شهر رمضان المبارك.

سعر الدواجن البيضاء

سجل سعر الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء 71 جنيها للكيلو في المتوسط، ويرتفع لـ73 جنيها في بورصة المربين، ويهبط لـ68 جنيها لدى كل من بورصة منير السقا، فوزي تفاحة، أحمد عامر، وعنتر سرور.

سعر الدواجن الساسو

سجل سعر الدواجن الساسو اليوم الثلاثاء بين 85 و87 في المتوسط، ويرتفع السعر لـ105 جنيهات لدى رابطة مربي الدواجن وبورصة منير السقا وعنتر سرور والعوامي، و100 جنيه فقط لدى بورصة محمد عادل.

سعر الكتاكيت اليوم

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم استقرارا بين 6 إلى 12 جنيها، وجاء السعر في شركة القاهرة للدواجن عند 7.5 جنيه، وارتفع في شركة بلادي للأعلاف لـ12 جنيها، وكذلك شركة العناني 12 جنيها، وشركة الوادي 10 جنيهات، وشركة الوطنية 8.5 جنيه، في حين جاء السعر في شركة الفيروز بـ9.5 جنيه.

سعر البيض اليوم

سجل سعر البيض اليوم الثلاثاء 101 جنيه للبيض الأبيض، و102 جنيه للبيض الأحمر، و100 جنيه للبيض البلدي.

سعر البط اليوم

جاء سعر البط اليوم عمر واحد يوم للمسكوفي 32 جنيها، و10.5 جنيه للبط الفرنساوي، في حين جاء سعر البلدي بـ4 جنيهات عمر يوم واحد، والهجين 6 جنيهات، والروزي بـ7.5 جنيه.

سعر الأعلاف اليوم

جاءت أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء بأنواعها الثلاث «بادي، نامي، وناهي» في شركة القاهرة للدواجن بـ21690 جنيها، و21575 جنيها، و21440 جنيها للطن على الترتيب ذاته، في حين جاء سعر العلف 23% في شركة الحمد للأعلاف والدواجن عند 22500 جنيه، وسعر العلف 21% عند 22450 جنيها، في حين جاء سعر العلف الناهي 19% عند 22350 جنيها.

سعر خامات الأعلاف اليوم

سجل سعر الذرة الصفراء الأرجنتيني في بورصة خامات الأعلاف 19200 جنيه للطن، ومثلها سعر الذرة الصفراء البرازيلي، في حين جاء سعر الذرة الصفراء الأوكراني بـ18200 جنيه، وبلغ سعر الصويا 46% اليوم 41 ألف جنيه، والصويا 44% بسعر 40 ألف جنيه.