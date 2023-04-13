وزير الإسكان يُصدر قرارات بحركة تنقلات بين رؤساء أجهزة المدن الجديدة

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين بحركة تكليفات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من أجهزة المدن الجديدة.

وطبقا لقرار وزير الإسكان، يتولى المهندس أحمد عمران أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، القيام بأعمال مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، لشؤون أجهزة مدن «رشيد الجديدة، ومنطقة غرب كارفور، وبرج العرب الجديدة (القطاع الأول، الثاني، الثالث للساحل الشمالي الغربي)، والقرى السياحية، والعلمين الجديدة».

وطبقاً لقرار آخر، يتولى المهندس علاء محمد إبراهيم منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، العمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمهندس محمد خلف الله عبدالماجد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، العمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة.

وأصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، قرارا بتكليف المهندس مصطفى سعيد أحمد علي، رئيس جهاز تنمية قنا الجديدة والمشرف على مدينة غرب قنا، العمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة 15 مايو، والمهندس أيمن رشاد عبدالحميد، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، العمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة قنا الجديدة ومشرفا على جهاز تنمية مدينة غرب قنا، والمهندس مصطفى هارب مساح خدیوي، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة والمشرف على جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة، العمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة، والمهندس محمد عبدالله يوسف محفوظ، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، العمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة.