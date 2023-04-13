«الصحة»: إجراءات حاسمة ضد المستشفيات غير الملتزمة بعلاج حالات الطوارئ مجانا

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إنّ هناك إجراءات حاسمة يتم اتخاذها ضد المستشفيات التي ترفض تطبيق قرار علاج حالات الطوارئ مجانًا لمدة 48 ساعة في المستشفيات الحكومية أو الخاصة، مشيرًا خلال جلسة حواره مع عددٍ من صحفي وزارة الصحة، إلى أنّ مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار تسير بخطى ثابتة، وفي المعدلات الطبيعية لم تتأثر بأي ارتفاع طرأ على المستلزمات الطبية.

مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

وتابع وزير الصحة والسكان، بأنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على أهمية سير العمل بالمعدلات الطبيعية له لمبادرة القضاء على قوائم الانتظار وتخفيف المعاناة على المواطنين وعدم التكدس أمام المستشفيات، مشيرة إلى أنّ 85% من نفقات المبادرة والتي تتحملها الدولة هي تكلفة المستلزمات الطبية، ورغم ارتفاع تكلفة المستلزمات الطبية إلا أنّه لا مساس بالخخدمات الطبية للمرضى.

اليوم.. اجتماع مهم لمناقشة احتياجات القطاع الصحي في مصر

وكشف الدكتور خالد عبدالغفار، عن الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء اليوم مع هيئة الشراء الموحد؛ لمناقشة الاحتياجات الخاصة بالدولة في القطاع الصحي، مضيفا أنّ الدولة تتحمل تكلفة مستلزمات الغسيل الكلوي وجميع الجلسات تجري مجانا.

وأعلن وزير الصحة والسكان ضم أعضاء المهن الطبية من العاملين بهيئة الإسعاف إلى الهيئة العامة للإسعاف إلى عضوية مخاطر المهن الطبية.