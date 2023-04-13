رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

طوارئ بمستشفيات بنها الجامعية لاستقبال أعياد الفطر والقيامة والربيع

كتب:

حسن صالح
02:20 م | الخميس 13 أبريل 2023
الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها

الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها

أكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، على رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية استعداداً لاستقبال أعياد القيامة المجيد، والربيع وعيد الفطر المبارك.

توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة

ووجه رئيس الجامعة بضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وتواجد كافة التخصصات الطبية وفرق التمريض طوال أيام الاحتفالات لاستقبال أي حالات مرضية، مشدداً على حسن معاملة المرضى وذويهم والمساهمة فى تخفيف المعاناة عنهم. 

الجامعة حريصة على تطوير المستشفيات الجامعية

وأكد الدكتور جمال سوسة أن الجامعة حريصة على تطوير المستشفيات الجامعية، وزيادة القدرة الاستيعابية وذلك وفقا للخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية وتنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأهمية مضاعفة الجهود لتطوير المنظومة الصحية في مصر، ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية التى تعتبر قاطرة الخدمة الطبية بالمحافظات.

من جانبه ، قال الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، إنه تم رفع درجة الاستعداد بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة خلال الاحتفال بالأعياد والمناسبات، وتوفير كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته للتعامل مع الحالات الطارئة.

وأضاف الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها أنه تم تشكيل غرفة عمليات لتلقي أى بلاغات على مدار الساعة، بالإضافة إلى تنظيم الإجازات والراحات والعمل على تواجد الأطباء وأطقم التمريض ومضاعفة النوبتجيات على كافة المستويات خلال فترة الأعياد لتقديم الخدمة العلاجية اللازمة للمترددين على المستشفيات الجامعية.

اقرأ المزيد:

تطوير المركز الطبي لجراحة العيون بمستشفى بنها الجامعي

إجراء جراحتين عاجلتين لشاب وسيدة في «بنها الجامعي»

إنقاذ حياة فتاة ابتلعت «دبوس طرحة» استقر في الرئة بمستشفى بنها الجامعي

مستشفى بنها الجامعي ينقذ طفلين اختنقا بسبب ابتلاع حبات لب وسوداني

إنقاذ 4 حالات بجراحات عاجلة في مستشفى بنها الجامعي.. طفل بلع قشرة لب

فريق طبي بمستشفى بنها الجامعي يُنقذ حياة شاب بجراحة نادرة.. درن رئوي وصديد

تدشين وحدة أمراض الشريان الرئوي في مستشفى بنها الجامعي

«بنها الجامعي» ينقذ حياة رضيع ابتلع «حبة لب» تسببت في اختناقه

مستشفى بنها الجامعي يحصد المركز الأول في مكافحة العدوى

تجهيز دليل لمواجهة الكوارث بالمستشفيات.. خطة إخلاء «بنها الجامعي» نموذجا
بقلم حسن صالح