هل يجوز إخراج الفدية يوميًا وما مقدارها؟.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بما نصه: «ما حكم مقدار الفدية، وهل يجوز دفعها يوما بيوم أم دفعها مرة واحدة آخر الشهر».

موعد إخراج المسلم الفدية

وردت الإفتاء بأنه يجوز أن يخرج المسلم الفدية عن كلَّ يومٍ: «يجوز دفع الفدية عن اليوم الحاضر بعد طلوع الفجر، ويجوز أن تُقدم على طلوع الفجر وتُخرَج ليلًا، ويجوز أيضًا تأخيرها بحيث يدفعها المسلم جملةً في آخر الشهر».

وحول السؤال الخاص بمقدار الفدية، أوضحت الإفتاء بأن مقدارها يكون إطعامُ مسكين عن كل يومٍ من الأيام التي يفطرها من رمضان، ومقدارها 20 جنيهًا كحد أدنى عن اليوم الواحد، ومن زاد فهو خير له.

لا يجب على المسلمين أن ينشغلوا بموعد ليلة القدر

وفي سياق مختلف، طالبت دار الإفتاء المصرية بألا ينشغل المسلمون بموعد ليلة القدر: «لا تنشغل بعلامات ليلة القدر، ولكن انشغل بأسباب القبول في هذه الليلة المباركة، فأخلصِ النية وصحِّح التوبة واجتهدْ في العبادة واسألِ الله التوفيقَ والقَبول، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

وأضافت الإفتاء عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «يجب على المسلمين الاكثار من الاستغفار فهو سبب لحصول البركة وزيادة الأرزاق، قال تعالى: {اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا».