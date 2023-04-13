رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مسلسل جميلة الحلقة 22.. الرجل الغريب ينجو من الموت ويهدد بالانتقام

كتب:

هبة أمين
10:31 م | الخميس 13 أبريل 2023
مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج

شهد مسلسل جميلة الحلقة 22 بطولة ريهام حجاج، إنقاذ حياة رجب الرجل الغريب الذي أطلقت عليه شهيرة والدة جميلة وتقوم بدورها سوسن بدر، الرصاص في منطقة مهجورة، بعد ظهوره في حياتها ويهددها بكشف ماضيها معه وزواجها منه وإنجابها ابنتها، فضلًا عن زواجها وهى تحمل ابنها أكرم من علاقة سابقة، ثم نسبته وجميع أشقاءه إلى رجل الأعمال سالم الألفي.

مسلسل جميلة الحلقة 22 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 22 بطولة ريهام حجاج، أكدت شهيرة رغم شعورها بالخوف والقلق بعد ارتكابها جريمة قتل، وإطلاق الرصاص على زوجها السابق الذي لا يعرف أحد عنه شيئًا ويقوم بدوره صبحي خليل، أنها انتهت من هذا الرجل للأبد.

أحداث مسلسل جميلة

وكانت المفاجآة التي كشفت عنها الحلقة، نجاة الرجل الغريب من الموت، بعدما عُثر عليه في منطقة نائية ونقله إلى المستشفى، وأكد لزوجته أن شهيرة والدة جميلة حاولت قتله والتخلص منه للأبد.

أزمات في حياة جميلة

وقال الرجل الغريب، إنه لن يترك شهيرة تنجو بفعلتها، في إشارة إلى الانتقام منها والظهور مجددًا في حياتها، ومقابلة ابنته التي لا يعرف إذا ما كانت جميلة أو آية.

اقرأ المزيد:

مسلسل جميلة الحلقة 21.. «زلة لسان» تثير الشكوك حول شهيرة

مسلسل جميلة الحلقة 21.. ورطة لهشام في منزل نيرمين بعد حضور زياد

مسلسل جميلة الحلقة 21.. عبير صبري تزعم إصابة ابنها بمرض نفسي

مسلسل جميلة الحلقة 21.. خطة بـ«مليون جنيه» للإيقاع بـ شيري

مسلسل جميلة الحلقة 21.. داليا تنبه زياد لتصرفات طليقته

نبيل عيسى عن مشاركته في مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج: أنا محظوظ

مسلسل جميلة الحلقة 20.. سوسن بدر تتراجع عن طلب ميراثها بسبب جريمة قتل

مسلسل جميلة الحلقة 20.. يسرا اللوزي تنقل تفاصيل حياة ريهام حجاج لـ عبير صبري

مسلسل جميلة الحلقة 20.. أكرم يتهم ريهام حجاج بخطف خطيبته

مسلسل جميلة الحلقة 20.. سوسن بدر تطلب من الله السماح على جريمتها

مسلسل جميلة الحلقة 20.. يسرا اللوزي تحاول الإيقاع بهشام

مسلسل جميلة الحلقة 20.. سوسن بدر تطلق النار على زوجها السابق
بقلم هبة أمين