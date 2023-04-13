مسلسل جميلة الحلقة 22.. الرجل الغريب ينجو من الموت ويهدد بالانتقام

شهد مسلسل جميلة الحلقة 22 بطولة ريهام حجاج، إنقاذ حياة رجب الرجل الغريب الذي أطلقت عليه شهيرة والدة جميلة وتقوم بدورها سوسن بدر، الرصاص في منطقة مهجورة، بعد ظهوره في حياتها ويهددها بكشف ماضيها معه وزواجها منه وإنجابها ابنتها، فضلًا عن زواجها وهى تحمل ابنها أكرم من علاقة سابقة، ثم نسبته وجميع أشقاءه إلى رجل الأعمال سالم الألفي.

مسلسل جميلة الحلقة 22 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 22 بطولة ريهام حجاج، أكدت شهيرة رغم شعورها بالخوف والقلق بعد ارتكابها جريمة قتل، وإطلاق الرصاص على زوجها السابق الذي لا يعرف أحد عنه شيئًا ويقوم بدوره صبحي خليل، أنها انتهت من هذا الرجل للأبد.

أحداث مسلسل جميلة

وكانت المفاجآة التي كشفت عنها الحلقة، نجاة الرجل الغريب من الموت، بعدما عُثر عليه في منطقة نائية ونقله إلى المستشفى، وأكد لزوجته أن شهيرة والدة جميلة حاولت قتله والتخلص منه للأبد.

أزمات في حياة جميلة

وقال الرجل الغريب، إنه لن يترك شهيرة تنجو بفعلتها، في إشارة إلى الانتقام منها والظهور مجددًا في حياتها، ومقابلة ابنته التي لا يعرف إذا ما كانت جميلة أو آية.