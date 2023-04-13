مسلسل جميلة الحلقة 21.. «زلة لسان» تثير الشكوك حول شهيرة

شهد مسلسل جميلة الحلقة 21 بطولة ريهام حجاج، إثارة شهيرة والدة جميلة التي تؤدي دورها الفنانة سوسن بدر، الشكوك حول نفسها، وذلك خلال حديثها مع ابنتها جميلة، حيث سألتها الأخيرة عن الرجل الغريب الذي ظهر فجأة ويدعي أنّه والدها، واتهمت شريف زوج شقيقتها بأنّه هو من يقف وراء ذلك للتشكيك في نسبها بسبب الميراث، ويتبيّن أنّ شريف ليس له علاقة، لتدخل والدتها في حالة من الارتباك، وتؤكد لها أنّ هذا الرجل اختفى ولم يعد له وجود.

مسلسل جميلة الحلقة 21 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 21 بطولة ريهام حجاج، تشك جميلة في كلمات والدتها تجاه الرجل الغريب، وارتباكها، خاصة أنّها كذبت عليها وأيدت كلامها بأنّ شريف زوج شقيقتها، الذي يؤدي دوره الفنان هشام إسماعيل، هو من استعان بهذ الرجل، وأثبتت جميلة عدم صحة كلامها.

أحداث مسلسل جميلة

وتحاول شهيرة خلال حديثها مع ابنتها جميلة تغيير الموضوع بشأن الرجل، وأكدت لها أنّها تريد الجلوس معها وشقيقتها وشقيقها لإنهاء الخلافات، والتفكير في مشكلاتهم بهدوء وإيجاد حلول لها.

أزمات في حياة جميلة

ويحاول شريف، إقناع أكرم شقيق جميلة الذي يؤدي دوره الفنان نبيل عيسى، بإقامة دعوى قضائية ضد جميلة بسبب الميراث، وأكد خلال كلامه أنّ هناك رجلًا غريبًا ذهب لجميلة وأخبرها أنّه والدها، لينفعل أكرم ويغضب، ويؤكد له شريف أنّه ما زال يبحث عن الرجل ليعرف سر ما يحدث.