مسلسل جميلة الحلقة 21.. ورطة لهشام في منزل نيرمين بعد حضور زياد

شهد مسلسل جميلة الحلقة 21 بطولة ريهام حجاج، أزمة كبيرة كاد يقع فيها هشام ويقوم بدوره أحمد وفيق، خلال تواجده في منزل نيرمين طليقة زياد وتقوم بدورها عبير صبري، واستغلالهما لتواجد ابنها يونس في المدرسة، حيث تفاجأ كلاهما بالطرق على الباب.

واضطر هشام إلى الصعود للطابق العلوي، وكانت المفاجآة بحضور صديقه زياد ويقوم بدوره هاني عادل بصحبة ابنه، والذي عاد به من المدرسة مبكرًا لقيامه بالاعتداء على عدد من زملائه.

مسلسل جميلة الحلقة 21 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 21 بطولة ريهام حجاج، يعبر زياد عن غضبه بسبب تصرفات ابنه، واستدعاء المدرسة له بسبب أفعاله المتهورة، ويطلب من ابنه الصعود لغرفته، ولكن تمنعه طليقته نيرمين بسبب تواجد هشام في الدور العلوي، وتعنف ابنها وتؤكد أنّه أصبح كثير الكذب وتصرفاته غريبة.

أحداث مسلسل جميلة

ويؤكد زياد غاضبا لطليقته أنها لا تجيد تربة ابنه، وكل اهتمامها أصبح يتعلق بالتدخل في حياته وزوجته جميلة، مهددًا إياها بأنها حال عدم الاهتمام به سيأخذه في حضانته، منبهًا إياه لحجز موعد مع طبيب سلوك من أجل المتابعة مع الطفل، وتهكم عليها بقوله إذا لم يكن الوقت مناسبًا لها، يصطحبه للطبيب بنفسه.

أزمات مسلسل جميلة

بعد خروج زياد غاضبًا من المنزل، تطلب ابنها بالدخول للحمام وأن يبقى بداخله وألا يخرج حتى تحضر له ملابسه، وفي الوقت نفسه ينزل هشام من الدور العلوي لسرعة المغادرة، إلا أن الطفل يشعر بأن هناك شيئًا غريبًا يحدث، وعندما يتسلل بهدوء من الحمام يلمح هشام في أثناء خروجه من المنزل دون أن تنتبه والدته نيرمين لذلك.