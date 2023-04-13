مسلسل جميلة الحلقة 21.. داليا تنبه زياد لتصرفات طليقته

شهد مسلسل جميلة الحلقة 21 بطولة ريهام حجاج، قيام داليا زوجة طارق نصار وتقوم بدورها الفنانة عبير منير، بزيارة مفاجئة إلى عيادة الدكتور زياد زوج جميلة، ويقوم بدوره هاني عادل، لتحذره من تصرفات طليقته نيرمين، وتقوم بدورها عبير صبري، محاولة استغلالها للوقيعة بينه وجميلة، من خلال معرفتها بكراهيتها الشديدة لشهيرة والدة جميلة.

مسلسل جميلة الحلقة 21 بطولة ريهام حجاج

خلال مسلسل جميلة الحلقة 21 بطولة ريهام حجاج، أبدى زياد تعجبه الشديد، لما تقوله داليا زوجة طارق نصار، ويقوم بدوره سامح الصريطي، لتؤكد له أنها بالرغم من كراهيتها الشديدة لحماته شهيرة، وتقوم بدورها سوسن بدر، بسبب علاقتها وخيانتها مع زوجها، إلا أنها في الوقت نفسه، عندما سألت عن جميلة، وجدتها سيدة محترمة وطيبة.

أحداث مسلسل جميلة

تؤكد داليا لزياد، أن التسريبات التي نشرتها لحماته والدة جميلة وزوجها طارق نصار صحيحة، لكنها اضطرت للخروج لتكذيب الفيديو، بناء على رغبة أبناءها، وحفاظًا على سمعتهم، وأن سوء تصرفات حماته، لا تنعكس بالضرورة على جميلة.

أزمات في حياة جميلة

تشير داليا لزياد، إلى أن طليقته وصلت إليها عن طريق حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، والتقت بها في أحد المطاعم، وأكدت لها أن والدة جميلة امرأة سيئة، ونبهت داليا زياد، بأنها ترفض استغلالها من قبل أحد لتخريب حياة آخرين.