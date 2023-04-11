أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في الأسواق.. مستقرة

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في الأسواق استقرارًا ملحوظًا بعد أن شهدت منذ عدة أيام تراجعًا في العديد من الأصناف تلك الانخفاض الذي وصل إلى 10 جنيهات في الصنف الواحد وقد تختلف الأسعار من محافظة ومنطقة إلى الأخرى ووفقا لكل تاجر بحسب ما قاله فتحي سعيد عضو شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة الجيزة التجارية في تصريحات لـ«الوطن».

أسعار الخضروات اليوم

وأوضح فتحي سعيد عضو شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة الجيزة التجارية أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء11-4-2023 في الأسواق حيث يتراوح سعر الطماطم ما بين 4 و6 جنيهات، والبطاطس بين 4 و5.5 جنيه، والكوسة من 4 إلى 8 جنيهات والملوخية ما بين 10 إلى 14 جنيها كما يتراوح سعر الفول الأخضر ما بين 5 إلى 8 جنيهات.

فيما يتراوح سعر البصل بين 9 و15 جنيهًا، بعد أن وصل سعره منذ عدة أيام إلى 17 جنيهًا، والفاصوليا الخضراء ما بين 14 و17 جنيهًا، بعد أن وصل سعرها إلى 25 جنيهًا والباذنجان البلدي ما بين 7 و10 جنيهات والباذنجان الرومي بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

وتابع عضو شعبة الخضروات والفاكهة أنّ سعر الخيار البلدي يتراوح بين 6 و9 جنيهات، بينما يتراوح سعر البسلة بين 13 و17 جنيهًا، والفلفل الرومي البلدي بين 13 و17 جنيهًا، ويتراوح سعر الجزر دون عروش بين 2.5 و6.5 جنيه، والثوم ما بين 5 و8 جنيهات والبروكلي ما بين 5 إلى 8 جنيهات بينما يتراوح سعر ورق العنب البناتي والبلدي ما بين 15 إلى 25 جنيهًا.

وأضاف عضو شعبة الخضروات والفاكهة أن سعر البرتقال أبو سره يتراوح ما بين 5 و 8 جنيهات، والصيفي بين 3 و5 جنيهات، واليوسفي بين 8 و12 جنيهًا.

كما يتراوح سعر الليمون البلدي ما بين 7 و20 جنيهًا، و يتراوح سعر الجوافة بين 6 و12 جنيهًا، والفراولة بين 7 و10 جنيهات، والكنتالوب ما بين 5 إلى 10 جنيهات والموز البلدي ما بين 5.5 و7.7 جنيه بينما يتراوح سعر عنب مستورد أصفر ما بين 30 إلى 40 جنيهًا.