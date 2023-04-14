8 نصائح للتسوق أون لاين حتى لا تتعرض للنصب.. لا ترسل معلومات مالية

يلجأ الكثيرون إلى التسوق عبر الإنترنت في ظل عرض السلع بشكل مميز وخدمة التوصيل للمنازل، وهو ما يدفع البعض إلى استخدام تلك الوسيلة فى الشراء دون تكلف عناء الذهاب للمحلات والاختيار والمفاضلة من بينها إلا أنّ ثمة عيوبا للشراء عبر الإنترنت أبرزها النصب أو الاستغلال أو شراء سلعة على عكس المواصفات المعروضة بها.

نصائح للتسوق عبر الإنترنت

ومع قدوم عيد الفطر يكثر الطلب على شراء السلع والمنتجات عبر الإنترنت لتوفر الوقت والمجهود، لذا وجّه جهاز حماية المستهلك نصائح عدة للمتسوقين عبر الإنترنت، لتفادي الغش التجاري والتعرض للنصب.

1- معرفة الشخص الذي تتعامل معه

ويكون ذلك بالتأكد من العنوان الحقيقي للبائع الذي تراسله عبر الإنترنت ورقم هاتفه إذا كانت لديك أسئلة أو مشكلات، إذ إنّه يمكن لأي شخص أن يؤسس متجرًا على الإنترنت واستخدام أي اسم، وإذا تلقيت نافذة منبثقة أو رسالة بريد الكتروني تطلب منك معلوماتك المالية أثناء التسوق لا تستجب لها ولا تضغط على الرابط الذي تحتويه، فالشركات الحقيقية لا تطلب منك هذه المعلومات عبر البريد الإلكتروني.

2- معرفة الشيء الذي تشتريه

ويكون ذلك بقراءة وصف المنتج قراءة دقيقة والملحوظات المكتوبة، فكلمات «مجدد وعتيق وتصفيات وفضل» تشير إلى أنّ المنتج ليس في أفضل حالاته والمنتجات التي تحمل أسماء تجارية مشهورة بأسعار رخيصة قد تكون منتجات مقلدة.

3- معرفة التكلفة الأساسية للمنتج

عند التسوق عبر الإنترنت يجب معرفة التكلفة الأساسية للمنتج عن طريق زيارة المواقع التي تقارن الأسعار ثم قارن العروض واحسب الشحن والتسليم، ولا ترسل مبالغ نقدية تحت أي ظرف من الظروف، ويشمل ذلك سعر الشحن ومكان التسليم.

4- الدفع بالبطاقة الائتمانية

لضمان أقصى درجات الحماية الاستهلاكية سدد بالبطاقة الائتمانية أو بطاقة الدفع الآجل.

5- لا ترسل معلوماتك المالية

لا يعد البريد الإلكتروني وسيلة آمنة لنقل المعلومات المالية مثل رقم بطاقتك الائتمانية ورقم حسابك الذي يقبل السحب بالشيكات، أو رقم التأمين الاجتماعي.

6- التحقق من شروط البيع

وتشمل سياسات استرداد أموالك وتواريخ التسليم، وفي حالة قيامك برد المشتريات، تحقق ممن يتحمل تكلفة الشحن وإعادة التخزين، وتأكد من تاريخ استلامك لأمر الشراء.

7- طبع سجلات التعاملات والاحتفاظ بها

اطبع سجلات التعاملات التي تقوم بها على الإنترنت بينك وبين البائع واحتفظ بها، بما في ذلك وصف المنتج وسعره، والفاتورة، وتنبه لأي خصومات تحسب عليك دون وجه حق.

8- التحقق من سياسة الخصوصية

تحقق من سياسة الخصوصية للموقع، فهي توضح المعلومات الشخصية التي يجمعها الموقع وكيفية استخدامها وما إذ كانت تقدم للغير أم لا.