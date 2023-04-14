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اتفاقية بين الإسكان والوكالة الفرنسية لرفع كفاءة محطة معالجة صرف حلوان

المشروع يرفع الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 800 ألف م3 يومياً

كتب:

أيمن حمزة
10:25 ص | الجمعة 14 أبريل 2023
عاصم الجزار: يشدد على ضرورة الاعتماد على المنتجات محلية الصنع قدر الإمكان فى تنفيذ المشروع

عاصم الجزار: يشدد على ضرورة الاعتماد على المنتجات محلية الصنع قدر الإمكان فى تنفيذ المشروع

وقع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وماثيو فاسور، المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية لشمال إفريقيا، مساء أمس، اتفاقية التسهيلات الائتمانية، والتي تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية بموجبها تمويلا بقيمة 52 مليون يورو، كجزء من التمويل لتنفيذ مشروع توسعات ورفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي بحلوان.

عاصم الجزار: يجب الاعتماد على المنتجات محلية الصنع

وعلى هامش التوقيع، أكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة الاعتماد على المنتجات محلية الصنع قدر الإمكان في تنفيذ المشروع، والذي يتضمن توسعات ورفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي بحلوان، بطاقة 250 ألف م3/يوم، لتصل الطاقة الإجمالية للمحطة إلى 800 ألف م3/يوم، من أجل استيعاب تصرفات الصرف الصحي للكتلة السكانية المستهدفة حتى عام 2037، وخدمة نحو 2.2 مليون نسمة، بمناطق «المعادي – طرة – حلوان والمعصرة – جزء من 15 مايو والتبين – بعض قرى الصف – المناطق السكنية المحيطة بالأوتوستراد».

المشروع يرفع الطاقة الاستيعابية للمحطة لخدمة 2.2 مليون نسمة

وأضاف الوزير، أن المشروع يتضمن أيضاً، معالجة الحمأة باستخدام هواضم لا هوائية لتوليد الغاز الحيوي، والذي يساهم في توليد نحو 50 % من الكهرباء اللازمة لتشغيل المحطة، بالإضافة إلى تنفيذ الأعمال التكميلية من روافع وخطوط طرد لتوصيل مياه الصرف لمحطة المعالجة، وتأهيل بعض قطاعات ترعة الصف لاستيعاب التصرفات الزائدة عليها.

الإسكان: توليد 50 % من الطاقة الكهربائية للمحطة

وأشار وزير الإسكان، إلى أن محطة معالجة الصرف الصحي بحلوان، تبلغ طاقتها الحالية 550 ألف م3/يوم، وتخدم حوالي 1.6 مليون نسمة، موضحاً أن التكلفة الإجمالية لمشروع توسعة المحطة ورفع كفاءتها تبلغ 287.9 مليون يورو، موزعة كالتالي «132.8 مليون يورو تمويل محلى - 25.1 مليون يورو منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي - 78 مليون يورو تمويل من بنك الاستثمار الأوروبي - 52 مليون يورو تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية».

 

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.