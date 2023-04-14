مسلسل جميلة الحلقة 22.. أكرم يكتشف خيانة صديقته بسبب مليون جنيه

شهد مسلسل جميلة الحلقة 22 بطولة ريهام حجاج، اكتشاف أكرم شقيق جميلة ويقوم بدوره نبيل عيسى، قيام صديقته مي وتقوم بدورها مروة الأزلي بالتخلي عنه مقابل مبلغ مالي يقدر بمليون جنيه، تحصل عليها من جميلة لتختفي تمامًا عنه وتقوم إجهاض نفسها حتى لا تنجب منه، وذلك بعد معرفتها بأنه لن يحصل على ميراثه بشكل نهائي.

مسلسل جميلة الحلقة 22 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 22 بطولة ريهام حجاج، يذهب أكرم غاضبًا ليخبر والدته شهيرة وتقوم بدورها سوسن بدر، أنه سيقوم بإقامة دعوى قضائية ضد شقيقته جميلة للحصول على حقه في الميراث، وذلك لاقتناعه بأن اختفاء صديقته مي من حياته كان بسببها لعدم رغبتها في إتمام زواجهما، ونبهته والدته إلى أن مي كانت متواجدة لدى جميلة في منزلها لأمر مهم.

أحداث مسلسل جميلة

يسرع أكرم غاضبًا إلى منزل شقيقته جميلة، ويتهمها بأنها تتعمد التفريق بينهوبصديقته بسبب ماضيها السابق، إلا أن جميلة تفاجئه بتسجيل صوتي تؤكد خلاله مي أنها تريد منها مليون جنيه مقابل الابتعاد عنه، وتوافق على طلب جميلة بإجهاض جنينها، وتأكيدها أنها تفعل ذلك بعد علمها بأن أكرم لن يحصل على ميراثه.

أزمات عائلة جميلة

يجلس أكرم بصحة صديقه أمير ويقوم بدوره أحمد الشامي، ويبكي بحرقة بسبب غدر وخيانة حبيبته لها، رغم الحب الذي منحه إياها، إلا أنها قررت الابتعاد عنه بعد حصول جميلة على الميراث بأكمله ولن ينول منه شيء.