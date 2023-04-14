هل يجوز توصيل التيار الكهربائي مباشرة انتظارا لتركيب عداد «جديد»؟

أسئلة كثيرة تشغل بال مشتركي فروع وشبكات وإيرادات شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى جميع المحافظات، خاصة من مستخدمي العدادات القديمة والتقليدية بعد اتخاذ وزارة الكهرباء والطاقة والمتجددة خطوات كبيرة في تنفيذ خطة موسعة بتحويل العدادات القديمة والتقليدية بأخرى مسبوقة الدفع سواء كانت عدادات ذكية أو كودية.

ماذا يتم إذا قام المستخدم بتوصيل التيار مباشرة بدون عداد

وتساءل عدد كبير من مشتركي شركات الكهرباء من مستخدمي عدادات الكهرباء القديمة أنه «عند تغير العداد القديم وخلعه هل يوجد ضرر إذا قام المستخدم بتوصيل التيار مباشر بدون عداد حتى يتم تركيب العداد الجديد؟».

سرقة التيار الكهربائي مخالفة للائحة التجارية

وكشفت الشؤون التجارية وقسم العدادات بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه في حالة توصيل التيار الكهربائي عن طريق المستخدم نفسه دون عداد فإنها تعتبر سرقة للتيار الكهربائي وهي مخالفة للائحة التجارية.

العقوبات التي يتم تطبيقها على سارقي التيار بعد التعديلات الجديدة

وغلظ قانون الكهرباء العقوبة على سارقي التيار الكهربائي، وأصبحت طريقة حساب الغرامة والعقوبات التي يتم تطبيقها على سارقي التيار بعد التعديلات الجديدة كالآتي:

** أولا: طريقة حساب غرامة سرقات التيار الكهربائي تكون كالآتي:

- غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس «ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرا».

- غرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير «5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة عام».

** ثانيا : عقوبة سرقات التيار الكهربائي:

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

- فى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه و تنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.