شهادات مرتفعة العائد في 11 بنكا خلال أسبوعين.. ما التفاصيل؟

أعلنت العديد من البنوك المصرية الفترة الماضية عن طرح شهادات ادخار مرتفعة العائد، حيث وصلت تلك البنوك إلى 12 بنكا حتى الآن وذلك بعد أن أعلن البنك المركزي المصري عن رفع سعر الفائدة الخاصة بالإيداع والاقتراض إلى 2%.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل الشهادات الجديدة ذات العائد المرتفع المعلن عنها داخل 12 بنكا من البنوك المصرية:

البنك الأهلي المصري وبنك مصر

يعتبر البنك الأهلي المصري وبنك مصر أول بنكين أعلنا عن طرح شهادتين ثلاثيتين بعائد ثابت يصل إلى 19% مستمر لمدة 3 سنوات والحد الأدنى الخاص به 1000 جنيه بالنسبة للشراء، كما تم الإعلان عن شهادة أخرى متناقصة تصل إلى 22% في السنة الأولى والسنة الثانية 18% بينما تصل في السنة الثالثة إلى 16%.

البنك المصري لتنمية الصادرات

كما أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات عن طرح شهادة جديدة بعائد 19% بشكل سنوي وذلك لمدة 3 سنوات وعند اختيار وتفضيل المواطن الحصول على العائد كل 6 أشهر سيصبح العائد في الربع الأول من السنة 18.75%، و18.5% ويصل شهريا إلى 18%.

بنك قطر الوطني الأهلي

يقدم بنك قطر الوطني الأهلي QNB للمواطنين شهادة إدخارية جديدة ويصل العائد الخاص بها إلى 19.25% على مدار 3 سنوات كما يصل الحد الأدنى الخاص بها إلى 500 جنيه و19% شهريا و19.10% ربع سنوي.

البنك الزراعي المصري

كما أعلن البنك الزراعي المصري عن شهادة ادخارية جديدة ذات عائدين يستمر لمدة تصل إلى 3 سنوات، حيث يصل العائد الأول إلي 19% شهريًا والعائد الثاني 19.5% سنويًا، ويصبح الحد الأدنى 1000 جنيه.

بنك القاهرة

يقدم بنك القاهرة شهادة 19.25% ذات العائد الثابت بشكل سنوي ويصل الحد الأدنى إلى 10 آلاف جنيه وإذا اختار المواطن العائد الشهري تصل إلى 19% والعائد الربع سنوي 19.10% والسنوي 19.25%.

بنك الاستثمار العربي

أعلن بنك الاستثمار العربي عن طرح شهادة بعائد جديد يصل إلي 18% وذلك سنوياً وبالنسبة إلى الربع سنوي يصل عائدة إلى 17.5% والشهري يصل إلى 17.25%.

البنك التجاري الدولي CIB

وأعلن البنك التجاري الدولي منذ عدة أيام عن ثلاثة شهادات ادخار جديدة ذات عائد مرتفع حيث يصل العائد الشهري لتلك الشهادة إلى 18% وبالنسبة للحد الأدنى يصل إلى 10 آلاف جنيه ومضاعفات 1000 جنيه كما تم الاعلان عن شهادة أخرى بعائد 19% وحد أدنى 200 جنيه للشراء ومضاعفات 1000 جنيه كما تم طرح شهادة الـ20% التي يصل الحد الأدنى الخاص بها إلى مليون جنيه وبمضاعفات 1000 جنيه.

بنك البركة

يطرح بنك البركة الفترة الحالية شهادة ادخارية جديدة بعائد مرتفع يصل إلى 19% ويتغير حسب الدورية الخاصة بصرف الشهادة والمدة الخاص بتلك الشهادة تصل إلى 3 أعوام كما يبلغ الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه.

المصرف المتحد

أعلن المصرف المتحد عن طرح شهادة جديدة تسمى النخبة الاستثمارية والتي تتماشى مع أحكام الشريعة ويصل العائد السنوي لها إلى 19% وذلك العائد متغير ويتم الصرف من تحت حساب التسوية.

بنك الكويت الوطني

قدم بنك الكويت الوطني شهادة ادخارية جديدة ذات العائد المرتفع والتي يصل إلى 20.25% تلك العائد الأعلى على مستوى الشهادات التي تم الإعلان عنها في البنوك المصرية الأخرى بحسب ما تم ذكره عبر صفحة البنك الرسمية.

بنك قناة السويس

يقدم بنك السويس شهادة ادخارية جديدة للمواطنين يصل عائدها إلى 19% كما يتيح البنك ميزة الحصول على قروض شخصية وبطاقات ائتمان بأسعار تنافسية.