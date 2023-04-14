مسلسل جميلة الحلقة 23.. ريهام حجاج تسعى لاستغلال تسجيل صوتي ضد شيري

شهد مسلسل جميلة الحلقة 23 بطولة ريهام حجاج، وقوع شيري وتقوم بدورها يسرا اللوزي، في الفخ الذي نصبته لها جميلة، من خلال التسجيل لها وهي تتفق مع صديقة أكرم شقيق جميلة ويقوم بدوره نبيل عيسى، بالحصول على أموال من جميلة نحو مليون جنيه، للابتعاد عن شقيقها واحتفاظ شيري بعمولتها بنسبة 50%.

مسلسل جميلة الحلقة 23 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 23 بطولة ريهام حجاج، استمعت جميلة وزوجها زياد ويقوم بدوره هاني عادل، إلى صوت شيري، وهي تطلب نسبتها من الاتفاق الذي عقدته مع مي صديقة أكرم وتقوم بدورها مروة الأزلي، وأرسلت الأخيرة الرسالة الصوتية بصوت شيري إلى جميلة.

أحداث مسلسل جميلة

وطلب زياد من جميلة، مواجهة شيري بهذه الرسالة الصوتية ومقاطعتها تمامًا، إلا أن جميلة رفضت ذلك، وطلبت منه عدم إبلاغ زوج شيري بهذه الرسالة ويقوم بدوره أحمد وفيق، حتى تستطيع التحكم في زمام الأمر بين شيري ومي صديقة أكرم.

أزمات مسلسل جميلة

وخلال الحلقة 23 تهربت مي صديقة أكرم شقيق جميلة من اتصالات شيري المستمرة لها، التي تسعى لمعرفة الاتفاق الذي تم بينها وجميلة والحصول على عمولتها.