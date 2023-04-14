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مسلسل جميلة الحلقة 23.. صدمة ريهام حجاج لظهور زوجها السابق ونجاته من الموت

كتب:

هبة أمين
08:45 م | الجمعة 14 أبريل 2023
سوسن بدر والدة ريهام حجاج في مسلسل جميلة

سوسن بدر والدة ريهام حجاج في مسلسل جميلة

شهد مسلسل جميلة الحلقة 23 بطولة ريهام حجاج، قيام رجب الرجل الغريب، الذي حاولت شهيرة والدة جميلة التخلص منه بإطلاق الرصاص عليه، بالذهاب إلى المدرسة التي تملكها بعد نجاته من الموت، وصراخه أمام أبوابها بأنها اسمها الحقيقي ليس شهيرة ولكن صباح وقامت بتغييره، والتخلي عنه وهو زوجها والد ابنتها.

مسلسل جميلة الحلقة 23 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 23 بطولة ريهام حجاج، فوجئت شهيرة والدة جميلة وتقوم بدورها سوسن بدر، بمديرة مكتبها تخبرها بأن الرجل الغريب الذي جاءها منذ فترة، عادة مرة أخرى ويقف أمام باب المدرس يصرخ ويريد مقابلتها.

أحداث مسلسل جميلة

أصيبت شهيرة والدة جميبة بالصدمة، خصوصًا وأنها أطلقت عليه النار من خلال مسدس آلي مرتين وتركته غارقًا في دماءه بمنطقة نائية، وفي الوقت الذي أصيبت فيه بحالة من الذهول، كان الرجل الغريب ويقوم بدوره صبحي خليل يقف أمام باب المدرسة ويكشف عن كثير من أسرار شهيرة وتأكيده أن والد ابنتها، وقامت عدد من طالبات المدرسة بتصوير الموقف برمته من خلال هواتفهم المحمولة.

أزمات والدة جميلة

تحاول شهيرة تمالك نفسها أمام هذا الموقف، فيما هرب الرجل الغريب عندما هددته إحدى المعلمات بإحضار مستشفى المجانين، ورفضت شهيرة إبلاغ الشرطة، وطلبت تفريغ الكاميرات وإحضار رقم السيارة الميكروباص التي كانت بصحبته.

 

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