أسعار الدواجن اليوم السبت 15-4-2023 في الأسواق والمحلات.. استقرار ملحوظ

تواصل أسعار الدواجن اليوم السبت 15-4-2023 في الأسواق والمحلات الاستقرار المستمر منذ عدة أيام، والسبب في ذلك التوازن الذي يشهده السوق المحلية الفترة الراهنة، واستيراد كميات كبيرة من الدجاج البرازيلي مما يضعف فرص التلاعب في أسعار الدواجن وفقًا لما قالة سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة باتحاد الغرف التجارية في تصريحات لـ«الوطن».

وأكد «السيد» أن أسعار الدواجن اليوم السبت 15-4-2023 في الأسواق والمحلات تشهد استقرارا بسبب وفره المعروض أيضاً وقد تظل أسعار الدواجن مستقرة حتي نهاية شهر رمضان متوقعاً انخفاضها بعد عيد الفطر المبارك نتيجة قلة الشراء.

أسعار الدواجن البيضاء

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة باتحاد الغرف التجارية أن كيلو الدجاج الأبيض يبلغ سعره في المزرعة 70 جنيها و يتراوح سعرها للمستهلك ما بين 80 إلى 82 جنيها حسب كل منطقة كما يبلغ سعر كيلو الدجاج البلدي داخل المزرعة 110 جنيهات، وتباع للمستهلك بسعر 118 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن

وأضاف أن كيلو البانية اليوم يتراوح سعره ما بين 170 و 180 جنيها بينما يتراوح سعر كيلو الشيش طاووق ما بين 150 و 160 جنيها وكيلو الأوراك يباع للمستهلك بسعر 75 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

وعن أسعار الكتاكيت اليوم يتراوح الكتكوت الأبيض ما بين 3 إلى 3.25 جنيه، بينما يتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 4 إلى 4.4 جنيه كما يتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 9 إلى 10 جنيهات و كتكوت ساسو بيور ما بين 10 إلى 11 جنيها.

بينما يتراوح سعر كتكوت هجين ما بين 5 إلى 6 جنيهات، و يتراوح سعر كتكوت جيل ثاني ما بين 7 إلى 8 جنيهات، و بينما يتراوح سعر كتكوت روزي بيور ما بين 6 إلى 7.5 جنيه.