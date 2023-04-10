انخفاض ملحوظ في أسعار السمك بأسواق الدقهلية.. كيلو البلطي بـ30 جنيها

شهدت أسعار الأسماك في أسواق مدينة المنصورة انخفاضا ملحوظا، بالتزامن مع إقبال عدد كبير من المواطنين على شراء الأسماك بأنواعه المختلفة.

أسعار السمك في أسواق مدينة المنصورة

ورصدت «الوطن» أسعار السمك داخل الأسواق بمدينة المنصورة، ويبلغ سعر سمك البوري للكيلو 85 جنيها، والطوبار 75 جنيها، وشبار سوبر «البلطي» الكيلو ما بين 40 و50 جنيها، وشبار صغير ووسط يتراوح سعره بين 30 و35 جنيها، وشبار أخضر بين 50 و60 جنيها، بينما يبلغ سعر سمك الرنجة 80 جنيها، والروسي من 76 وحتى 80 جنيها.

أسعار الكابوريا والجمبري بمدينة المنصورة

كما بلغ سعر كابوريا «نتي» 100 جنيه للكيلو، والباربوني 120 جنيها، والجمبري الصغير يبدأ سعره من 150 جنيها للكيلو وحتى 230 جنيها، والجمبري الجامبو من 380 وحتى 460 جنيها، والسبيط 250 جنيها، السردين 70 جنيها للكيلو، وبساريا 30 جنيها، جندوفلي 100 جنيه.

تراجع أسعار السمك

وأكد السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار السمك تتزايد وتتراجع على حسب سعر السوق اليوم، ولكن إلى الآن هناك استقرار في الأسعار، وتراجع بسيط في بعض أسعار السمك والسلع، كما أن مديرية التموين ملتزمة بتكثيف الحملات على سوق السمك للتأكد من صلاحية الأسماك والمنتجات الغذائية والتأكد من توافر الشهادة الصحية تحديدا مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

حملات مكثفة على الأسواق

وشدد وكيل الوزارة، مع اقتراب عيد الفطر، الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع، بمشاركة الطب البيطري ومديرية الصحة، وفي حال وجود أي مخالفات يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.