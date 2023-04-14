مسلسل جميلة الحلقة 23.. مواجهة نارية بين سوسن بدر وصبحي خليل

شهد مسلسل جميلة الحلقة 23 بطولة ريهام حجاج، حصول شهيرة والدة جميلة وتقوم بدورها سوسن بدر، على عنوان رجب الرجل الغريب الذي تم إنقاذه بعدما حاولت هى التخلص منه وإطلاق الرصاص عليه، ولكنه نجا من الموت، وذهب إلى المدرسة التي تملكها وسبب لها أزمة بالكشف عن كثير من أسرار شهيرة، وأن ذلك ليس اسمها الحقيقي، وأنه كان زوجها ووالد ابنتها.

مسلسل جميلة الحلقة 23 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 23 بطولة ريهام حجاج، ذهبت شهيرة والدة جميلة، إلى منزل رجب الرجل الغريب ويقوم بدوره صبحي خليل، وحدثت بينهما مواجهة ساخنة حول ما حدث في السنوات الماضية، وكيف تغيرت هى من صباح زوجته، إلى شهيرة زوجة رجل الأعمال سالم الألفي.

أحداث مسلسل جميلة

تعاتب شهيرة والدة جميلة، رجب على ظهوره في حياتها مجددًا ومحاولة هدم حياتها وأبنائها، وعتابها له على تركه لها وسفره للعراق واستمر غيابه سنوات، ولم يعد لمصر حتى بعد علمه بوفاة والده، الأمر الذي دمرها حيث قرر صاحب العمارة التي كانت تعمل بها في مهام البواب، طردها لاستعانته ببواب رجل.

أزمات مسلسل جميلة

وأشارت إلى أنها عانت كثيرًا من الخدمة بالمنازل، حتى التقت برجل الأعمال سالم الألفي الذي نقلها إلى مقام أعلى، وطلبت شهيرة من رجب الوصول لاتفاق والحصول على الأموال التي يريدها، والابتعاد عنها وأبنائها حتى لا يخرب حياتهم.

ودافع رجب عن نفسه بتأكيده أنه تورط في قضية وتم سجنه لعدة سنوات ومن ثم لم يستطع العودة لمصر، ورفض كل الأموال التي عرضتها عليه، وتأكيده أنه سيصل لابنته أيًا كانت جميلة أو آية ولن يترك حقه.