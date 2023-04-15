مسلسل جميلة الحلقة 23.. شيري ومي تقعان في فخ ريهام حجاج

شهد مسلسل جميلة الحلقة 23 بطولة ريهام حجاج، تَهرب مي صديقة أكرم شقيق جميلة ويجسد دوره نبيل عيسى، من مقابلة شيري وتلعب دورها يسرا اللوزي، إذ تسعى الأخيرة لمقابلتها لمعرفة مصير اتفاقها مع جميلة وقيمة المبلغ الذي ستحصل عليه منها مقابل الابتعاد عن أكرم، وحصولها على عمولة بنسبة 50%.

مسلسل جميلة الحلقة 23 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 23 بطولة ريهام حجاج، تحاول شيري تكرار الاتصال على مي صديقة أكرم وتؤدي دورها مروة الأزلي، لكن الأخيرة تتعمد عدم الرد عليها، حتى تحصل على مليون جنيه من جميلة إلى جانب الاحتفاظ بعمولة شيري نفسها، في مقابل تسجيل اعترافها بشأن التخطيط لذلك وإرساله إلى جميلة، وهو ما حدث بالفعل.

أحداث مسلسل جميلة

وبعدما أرسلت شيري رسالة صوتية على الواتساب إلى مي، تتضمن طلبها لعمولتها من أموال جميلة، حذفت الرسالة، إلا أن مي قد سبقتها وأرسلت نسخة منها إلى هاتف جميلة، وعندما ذهبت شيري إلى منزل لمقابلتها بعد رفض رد على اتصالاتها، تجاهلتها مي ولم تستقبلها.

أزمات مسلسل جميلة

حاولت مي الاتصال بجميلة للحصول على المبلغ الذي تم الاتفاق عليه للابتعاد عن أكرم، إلا أنّ جميلة كذبت عليها وأخبرتها أنها خارج مصر، وبعد فترة ذهبت مي بزيارة إلى منزل جميلة ووجدتها، واعترفت لها جميلة أنها كذبت عليها ولن تمنحها أي أموال.

وكشفت جميلة كذبة مي بشأن إدعائها الحمل من شقيقها أكرم للحصول على ميراثه، وقالت لها إنها أجهضت نفسها حتى لا تكبر بطنها، وتهكمت عليها جميلة، وأكدت لها أنها كاذبة ولذلك سجلت اتفاقها معها، وتم اطلاع شقيقها عليه لمعرفة كذبها.