«الأرصاد» تحذر من ظواهر جوية تضرب المحافظات غدا: احذروا الأتربة العالقة

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها اليوم السبت، سكان العديد من المحافظات، من الظواهر الجوية التي تضرب تلك الأقاليم بحسب توقعات حالة الطقس غدًا الموافق 26 رمضان، بينها تراكم الأتربة العالقة والعواصف الترابية التي تسيطر على الكثير من المحافظات، فضلًا عن ارتفاع درجات الحرارة غدا وبعض الظواهر الجوية الأخرى.

وتستعرض "الوطن" الظواهر الجوية التي تضرب المحافظات غدًا فضلًا عن درجات الحرارة في مصر المتوقعة على مدار الساعات المُقبلة، ووصف حالة الطقس.

الظواهر الجوية المتوقعة غدًا

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس غدا فإنّه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، يصبح حارًا طوال النهار على مناطق القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، ومحافظة جنوب سيناء، ومحافظات جنوب البلاد، بينما تكون حالة الطقس مائلة للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، وتتحول إلى مائلة للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

أتربة عالقة وعواصف رملية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ظاهرة الأتربة العالقة نهارًا في محافظات القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، ومدن القناة، والسواحل الشمالية الشرقية، وشمال سيناء، ومحافظات شمال الصعيد، ومحافظات جنوب الصعيد.

كما حذرت الأرصاد، من نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة "عواصف رملية" على أقصى غرب السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة في مصر غدا

وفيما يخص درجات الحرارة في مصر غدا فإنّها جاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى.. يسود طقس مشمس، وسط كثافة الشبورة المائية خلال فترة الصباح، وأتربة عالقة نهارًا، واعتدال سرعة الرياح حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19 درجة.

الوجه البحري ومدن القناة.. يسود طقس مشمس، وتزداد كثافة الشبورة المائية صباحًا، وسط تراكم أتربة عالقة نهارًا، واعتدال حركة الرياح، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19 درجة.

السواحل الشمالية الغربية.. يسود طقس غائم جزئيًا، وسط كثافة الشبورة المائية صباحًا، ونشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب والتي تبلغ سرعتها نحو 34 كم/ س وتسجل درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 16 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء.. يسود طقس غائم جزئيًا، وأتربة عالقة نهارًا، وتزداد كثافة الشبورة المائية صباحًا، وتعتدل حركة الرياح، وتسجل درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 15 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.. يسود طقس غائم جزئيًا، وسط اعتدال حركة الرياح، وتسجل درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20 درجة.

شمال الصعيد.. يسود طقس مشمس، وتعتدل حركة الرياح التي تبلغ سرعتها 20 كم/ س، فضلًا عن الأتربة عالقة نهارًا، وكثافة الشبورة المائية صباحًا، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 18 درجة.

جنوب الصعيد.. يسود طقس مشمس، وتعتدل سرعة الرياح، وسط وجود أتربة عالقة نهارًا، وتسجل درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21 درجة.