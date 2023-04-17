«الأرصاد» تحذر المسافرين قبل العيد من ظاهرتين جويتين

كشف بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الذي يتضمن توقعات الخبراء لطقس الأسبوع الجاري، ودرجات الحرارة المتوقعة، بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، بأن هناك ظاهرتين يستوجب الحذر منهما، فضلا عن ظاهرة جوية ستختفى بالنسبة للمسافرين قبل عيد الفطر على الطرقات العامة.

وتشهد الطرق من وإلى المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، اختفاء الشبورة المائية تماما، بحسب البيان، إبتداء من الثلاثاء المقبل، ما يجعل السفر والتنقل، أكثر أمانا من وجود تلك الظاهرة الخطيرة على الطرق.

نشاط حركة الرياح وأتربة عالقة

يشهد الطقس غدا الثلاثاء، ظاهرة نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، ويومى الأربعاء والخميس، تستمر حركة رياح نشطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات، لكنها تكون بلا أتربة أو رمال.

عودة الأمطار من جديد

تعود الأمطار من جديد لخريطة طقس الأربعاء قبل وقفة عيد الفطر المبارك، لكنها ستكون خفيفة وعلى السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بنسبة حدوث 10% تقريبا، ما يلزم الاحتياط من الأسر عند الخروج في أي وقت لشراء مستلزمات العيد، التي يفضل الكثيرون شراؤها يوم الوقفة، أو أي متعلقات أخرى بالعيد.