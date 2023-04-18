إحالة المتهمين بترويج الأقراص المخدرة على السوشيال ميديا إلى الجنايات

قررت نيابة الجيزة، بإحالة المتهمان بترويج المخدرات على موقع التواصل الاجتماعي لمحكمة جنايات الجيزة، وقررت استمرار حبسهم لتحديد أولى جلسات محاكمتهم.

وكانت قد قررت النيابة العامة بالجيزة حبس متهمين بترويج المخدرات عبر تطبيق التليجرام على عملائهما بالجيزة، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

ببيع وترويج الأدوية المدرجة

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخصين بالجيزة لاتهامهما ببيع وترويج الأدوية المدرجة بجدول المخدرات عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار استمرار جهود الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم الاتجار في الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والتصدي لمحاولات ترويجها في أوساط الشباب والنشء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية ويقيمان بمحافظة الجيزة بترويج وبيع الأدوية المخدرة -مدرجة جدول ثالث- عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، التليجرام واستخدام سيارة في نقل وترويج تلك الأدوية.

1800 قرص مخدر

وباستهداف المتهمين تم ضبطهما وبحوزتهما 1800 قرص مخدر لعقار"مُدرج جدول ثالث مخدرات ومبلغ مالي وسيارة و3 هواتف محمولة، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات بيع الأدوية المخدرة والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما والسيارة لتسليم ونقل الأدوية المخدرة والتنقل بها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق.