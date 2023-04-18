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ضبط 4 متهمين بتبييض 300 مليون جنيه في الجيزة.. «نصبوا على شركات أدوية»

كتب:

محمد بركات
03:14 م | الثلاثاء 18 أبريل 2023
وزارة الداخلية- ارشيفية

وزارة الداخلية- ارشيفية

شنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لهم معلومات جنائية، مقيمون بمحافظة الجيزة، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الاستيلاء على أموال بعض شركات الأدوية من خلال قيامهم بتأسيس إحدى الشركات لإدارة الصيدليات.

وحصل المتهمون على كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية من العديد من شركات الأدوية، وذلك بنظام الأجل، نظير تحريرهم شيكات بنكية لصالحهم مقابل قيمة تلك الأدوية وتبين أنها دون رصيد مما مكنهم من الحصول على أدوية بمبالغ مالية كبيرة والاستيلاء عليها دون وجه حق وامتناعهم عن سداد المبالغ المالية المستحقة عليهم ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات.

كما تمّ إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل بـ300 مليون جنيه.

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