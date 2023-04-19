مسلسل جميلة الحلقة 27.. اكتشاف تغيير عينة الحقن المجهري لـ ريهام حجاج

شهد مسلسل جميلة الحلقة 27 بطولة ريهام حجاج، اعتراف دكتور هشام ويقوم بدوره أحمد وفيق، لجميلة، أنه تلاعب في العينات الخاصة بتجميد البويضات والحقن المجهري، الأمر الذي أصبح نتيجته أنها تحمل في أحشائها ابنه، وليس ابن زوجها وصديقه زياد ويقوم بدوره هاني عادل، الأمر الذي أصابها جميلة بحالة من الهلع والفزع.

مسلسل جميلة الحلقة 27 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 27 بطولة ريهام حجاج، قررت السكرتيرة الخاصة بالدكتور هشام الانتقام منه، بعد معرفتها بعلاقته بنيرمين طليقة صديقه وزواجه منها وتقوم بدورها عبير صبري، حيث ذهبت إلى جميلة لإخبارها بمعلومات خطيرة وصادمة بشأن حملها.

أحداث مسلسل جميلة

وقالت سكرتيرة هشام لجميلة، أن هشام تلاعب في العينات الخاصة بها وبالتالي هي تحمل في أحشائها ابنه وليس ابن زياد، وتهكمت جميلة عليها واعتبرتها لعبة جديدة، وأكدت السكرتيرة أنها يوم عملية الحقن المجهري، كانت تحمل بين يديها عبوة باللون الأحمر بها العينات، وجاء هشام إليها ليحمل العبوة بنفسه إلى العمل.

أزمات مسلسل جميلة

وذهبت جميلة إلى العيادة لمقابلة هشام، وطالبته بضرورة عدم الزج باسمها وزوجها زياد في علاقاته الغرامية ومشاكله مع النساء، وحكت له ما قالته السكرتيرة الخاصة بها، ليفاجئها هشام بتأكيده أن جميلة حامل في طفلًا يخصه وليس لها علاقة بزياد.