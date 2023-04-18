رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مسلسل جميلة الحلقة 27.. شيري تستعين بسيدات للاعتداء على نيرمين

كتب:

هبة أمين
08:08 م | الثلاثاء 18 أبريل 2023
يسرا اللوزي في مسلسل جميلة

يسرا اللوزي في مسلسل جميلة

شهد مسلسل جميلة الحلقة 27 بطولة ريهام حجاج، استعانة شيري وتقوم بدورها يسرا اللوزي، مجموعة من السيدات بهدف الاعتداء على صديقتها نيرمين وتقوم بدورها عبير صبري، بسبب علاقة الأخيرة وزواجها العرفي من زوجها هشام ويقوم بدوره أحمد وفيق، وهو في الوقت في نفسه صديق طليقها زياد زوج جميلة ويقوم بدوره هاني عادل.

مسلسل جميلة الحلقة 27 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 27 بطولة ريهام حجاج، ذهبت شيري غاضبة إلى منزل نيرمين، وتوجه لها السباب بسبب ما أسمته بخطف زوجها منها، واضطرت نيرمين إلى فتح الباب لدعوتها للحديث بهدوء، وابتسمت لها شيري وقالت أنها ليست بمفردها.

أحداث مسلسل جميلة 

وفوجئت نيرمين، بوجود عدد من السيدات اللاتي يرتدين العباءة السوداء، ويمسكن بها، وصرخت نيرمين داعية إياها للتفاهم، وأخبرتها أنها ستقوم بتمزيق ورقتة الزواج العرفي مع هشام، لتسخر منها شيري وتدعوها لتزيين حائط منزلها بهذه الورقة.

أزمات مسلسل جميلة

وطلبت شيري من السيدات، ضرورة الاعتداء بالشكل الكافي على نيرمين، وذلك بعد ما قالت لها نيرمين أن المنزل به كاميرات توثق ما يحدث، لتسخر منها شيري مرة أخرى وتعطي الإشارة للسيدات لضربها، وصعدت شيري إلى الدور العلوي بحثًا عن شئ ما.

اقرأ المزيد:

مسلسل جميلة الحلقة 27.. سوسن بدر تكشف سرا خطيرا أمام أبنائها

عبير صبري: انتظروا مفاجآت في الحلقات الأخيرة من مسلسل جميلة

مسلسل جميلة الحلقة 26.. أحمد وفيق يسعى لإنهاء علاقته بنيرمين

مسلسل جميلة الحلقة 26.. أزمة بين شيري وهشام بسبب زواجه من نيرمين

مسلسل جميلة الحلقة 26.. ريهام حجاج تواجه هشام بحقيقة زواجه من نيرمين

مسلسل جميلة الحلقة 26.. ريهام حجاج تكتشف سر والدتها

مسلسل جميلة الحلقة 26.. هل ستنجح خطة مي في الزواج من أكرم سرًا؟

مسلسل جميلة الحلقة 25.. نيرمين ترسل ابنها لمنزل ريهام حجاج للتجسس عليها

مسلسل جميلة الحلقة 25.. أكرم يصدق كذبة مي بشأن ضغط ريهام حجاج عليها
بقلم هبة أمين