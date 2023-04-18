مسلسل جميلة الحلقة 27.. شيري تستعين بسيدات للاعتداء على نيرمين

شهد مسلسل جميلة الحلقة 27 بطولة ريهام حجاج، استعانة شيري وتقوم بدورها يسرا اللوزي، مجموعة من السيدات بهدف الاعتداء على صديقتها نيرمين وتقوم بدورها عبير صبري، بسبب علاقة الأخيرة وزواجها العرفي من زوجها هشام ويقوم بدوره أحمد وفيق، وهو في الوقت في نفسه صديق طليقها زياد زوج جميلة ويقوم بدوره هاني عادل.

مسلسل جميلة الحلقة 27 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 27 بطولة ريهام حجاج، ذهبت شيري غاضبة إلى منزل نيرمين، وتوجه لها السباب بسبب ما أسمته بخطف زوجها منها، واضطرت نيرمين إلى فتح الباب لدعوتها للحديث بهدوء، وابتسمت لها شيري وقالت أنها ليست بمفردها.

أحداث مسلسل جميلة

وفوجئت نيرمين، بوجود عدد من السيدات اللاتي يرتدين العباءة السوداء، ويمسكن بها، وصرخت نيرمين داعية إياها للتفاهم، وأخبرتها أنها ستقوم بتمزيق ورقتة الزواج العرفي مع هشام، لتسخر منها شيري وتدعوها لتزيين حائط منزلها بهذه الورقة.

أزمات مسلسل جميلة

وطلبت شيري من السيدات، ضرورة الاعتداء بالشكل الكافي على نيرمين، وذلك بعد ما قالت لها نيرمين أن المنزل به كاميرات توثق ما يحدث، لتسخر منها شيري مرة أخرى وتعطي الإشارة للسيدات لضربها، وصعدت شيري إلى الدور العلوي بحثًا عن شئ ما.