«مصر الوسطى للكهرباء»: استمرار خدمة شحن العدادات مسبقة الدفع خلال العيد

رفعت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء حالة الطوارئ في كل القطاعات التابعة للشركة بعدد 5 محافظات هي «الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد»، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي أعطال خلال فترة إجازة العيد لضمان استمرارية واستقرار التغذية الكهربائية للمواطنين.

تشكيل غرفة عمليات منعقدة بشكل مستمر

قال المهندس رأفت شمعة، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، إنه جرى اتخاذ عدد من الإجراءات من أهمها تشكيل غرفة عمليات منعقدة بشكل مستمر بمقر الشركة خلال العيد لمتابعه الأعطال وتلقي الشكاوى، والتعامل السريع مع أي أعطال وعمل جدول يومي بالورادي الموجودة على مدى اليوم، والتي تنقسم إلى 3 ورديات بمعدل 8 ساعات عمل يوميًا لضمان وجود فرق الصيانه على مدار اليوم، والاستمرار في تلقي أي شكاوى في الأعطال على مستوى المحافظات الـ5 على مدار 24 ساعة من خلال الخط الساخن 121.

توفير ماكينات طوارئ للدفع بها عن أعطال مفاجئة

وأشار في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنه أصدر تعليمات مسبقة بضرورة إجراء مراجعة للأكشاك والمحولات الكهربائية، بالإضافة إلى توفير ماكينات طوارئ يجرى الدفع بها حال وجود أي طوارئ أو أعطال مفاجئة، والتحميل على المغذيات البديلة لحين إصلاح الأعطال ووقف جميع الصيانات خلال فترة العيد.

ميكنة جميع الخدمات المقدمه للمواطنين

وأكد أن الشركة أطلقت خطة لتطوير مراكز الخدمة التابعة للشركة والبالغ عددها 75 مركز خدمة وميكنة جميع الخدمات المقدمه للمواطنين، إذ جرى تطوير 27 مركز خلال عام 2021/2022 ومتوقع الانتهاء من تطوير 23 مركز خلال عام 2022/2023 ومن المستهدف تطوير 24 مركز خدمة عملاء خلال العام المالي 2023/2024.

وأشار إلى أنه جرى التوجيه بضرورة استمرار خدمة الشحن للعدادات مسبقه الدفع بجميع مراكز الخدمة خلال إجازة العيد، لافتا إلى قيام الشركة بتكثيف حملات الضبطية القضائية لمواجهة سرقات التيار الكهربائي، موضحا أنه جرى تحصيل مبلغ وقدره 348 الف جنيه مقابل الزينات خلال شهر رمضان.